Konyaspor zrezygnował z Kramera?

Niespodziewany zwrot akcji w temacie odejścia Blaza Kramera ! Tureckie źródła informują, że transfer napastnika Legii do Konyasporu wysypał się na ostatniej prostej. Słoweniec przebywał już w Turcji, przeszedł testy medyczne i nawet pozował do zdjęć w koszulce tureckiej drużyny, ale do ostatecznego podpisania umowy nie doszło. "Konyaspor zrezygnował z transferu słoweńskiego napastnika Blaza Kramera, z którym miał podpisać 3-letni kontrakt. Kramer i jego menadżer zostali odesłani. Jako powód podano chęć nowych żądań, które pojawiły się po ich przyjeździe do Konyi, sprzecznych z ustalonymi wcześniej warunkami" - informują Turcy.

PiotrŻo(L)iborz - 6 minut temu, *.t-mobile.pl Może wystawiać go tylko na końcówki meczów w LKE, a nie od początku, i nie w lidze siepaczy, wyrobników oraz drwali, co nawet Kafara Elitima dopadli. odpowiedz

Huligan z Żylety - 8 minut temu, *.t-mobile.pl Rosołka w pakiecie może wezmą ich dwóch odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 8 minut temu, *.t-mobile.pl Może, niech zejdzie z obciążeni, zacznie rolować mięśnie po każdym treningu oraz meczu, dodatkowo niech się dobrze odżywia oraz wysypia, to podstawa. Jestem pewny, że coś w jego stylu życia jest nie tak. odpowiedz

Czesiek - 17 minut temu, *.chello.pl To dobry zawodnik. Niech gra u nas. Turki pewnie chcą go za darmo, bo za rok koniec kontraktu. Cwany narodek. odpowiedz

odp - 29 minut temu, *.plus.pl i teraz w tej tureckiej koszulce chce grać u nas? odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szczerze mówiąc byłbym zszokowany gdyby przeszedł badania. takie przewały tylko u nas. odpowiedz

Księgowa Dariusza - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl O losie, a ja już zaksięgowałam 500.000 euro odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl No i w pi...u wylądował. Afarela przyjdzie mimo tego???? odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.timplus.net Jeżeli to się potwierdzi to jak dla mnie ok, nawet jak połowę sezonu będzie się leczył to i tak lepsze liczby wykręci od regularnie grających napastników... smutne, ale prawdziwe. odpowiedz

Paco - 1 godzinę temu, *.190.43 Chyba maja lepszych lekarzy niż my. Jargneli się . Dlaczego u nas nie było takich badań? odpowiedz

Kalman - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Turcy z powodu podatności na urazy chcieli w umowie się zabezpieczyć ale ani menago ani Kramer nie zgodzili się odpowiedz

hulk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powód raczej jest oczywisty. Dobrze go przebadali i tyle. odpowiedz

Zyggi - 2 godziny temu, *.233.85 To teraz podziękujcie sobie za ostatnią publikację na stronie podsunowujaca ile Kramer był kontuzjowany i nie grał? Myślicie że Turcy tego nie czytają? Trzeba było siedzieć cicho aż transfer będzie dopięty odpowiedz

Szopenfeldziarz - 2 godziny temu, *.ztomy.com Kramerrrr! A gdzie komisarz Przygoda? odpowiedz

(L)aptop - 13 minut temu, *.235.186 @Szopenfeldziarz: ucho od śledzia, wiesz jak się na tym znam :) odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl No i masz babo placek.

odpowiedz

Sebastian Zapomniane - 2 godziny temu, *.centertel.pl Gdzie wyjechał on idzie nie wyjechał Przecież to zdjęcie robione w Polsce

Hahahahahahahahaha odpowiedz

WWL - 2 godziny temu, *.98.163 Np w końcu jakieś wzmocnienie.

W bramkach na minuty ma chyba najlepszą średnią w lidze.

Jak będzie zdrowy powinien być pierwszym wyborem.

Rosolek......nie płacz, szukaj klubu niedorajdo odpowiedz

hugon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jeśli tylko będzie zdrowy, to nawet lepiej dla nas. odpowiedz

T-1000 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @hugon:

Oczywiście, że nie będzie. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @hugon: Nie żartuj.

Uwolnienie naszego budżetu od słabego i szklanego Kramera byłoby dla nas super sprawą, ale facetowi prawdopodobnie wcale nie spieszno do odejścia z Legii, bo gdzie mu będzie lepiej.

Jeżeli ten transfer nie dojdzie do skutku, to będzie u nas wczasował do końca tłustego kontraktu, jak Charatin, zajmujac miejsce w kadrze. odpowiedz

(L)aptop - 3 godziny temu, *.235.186 ale jaja... :) odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Pewnie do dobrze przebadali i taki mamy finał. Przez kolejnych 12 miesięcy leczenie na nasz koszt. odpowiedz

(L)uki - 3 godziny temu, *.25.60 trzeba było poczekać z komentarzami dopóki nie podpisał. Myślicie że nikt nie czyta komentarzy tutaj ? to normalne my kibice też czytamy opinie o zawodnikach których Legia chce.

odpowiedz

Rafa(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Co mnie obchodzi Blaz Kramer który nawet jak nie podpisze umowy z turkami tylko wróci do Legii Warszawa to zaraz na pierwszym lepszym treningu czy meczu złapie kontuzję i będzie ją leczył przez pół roku pobierając za pewne ogromne wynagrodzenie? Lepiej napiszcie co z Elitimem. odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.plus.pl Panowie spokojnie bez napinki, dopóki nie ma oficjalnego info nie ma co panikować. turasy co chwila wymyślają coś innego ????. Wcześniej podawali że z niego była rezygnacja bo wzięli na tapetę innego piłkarza a teraz że niby chcą coś innego ????. Dopóki nie będzie oficjalki ja nie wypowiadam się na ten temat odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Chytry dwa razy traci,jezeli to rzeczywiscie chodziło o zmianę warunków! Nie ma jednak tego złego! Wolę Kramera,niż Pekharta czy Nsame! Przynajmniej dużo szybszy i jakiś presing umie założyć! No i jak zdrowie będzie ok to 15 bramek w lidze spokojnie może strzelić! Wydaje się że nikogo lepszego by nie sprawdzili na silną 9...niech myślą nad mobilnym napastnikiem w stylu Muciego,co umie utrzymać się przy piłce i zagrać kombinacyjnie... odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.plus.pl @Znawca: No właśnie problem jest z jego zdrowiem. Nie chciał odejść to sorry ale nie ma szans na jego grę chyba że w rezerwach,mam nadzieję że Feio ma na tyle kochones że nie da mu grać z jedynką bo jak to będzie wyglądało do reszty zawodników? odpowiedz

Yebanjutki - 3 godziny temu, *.co.uk Rezerwy razem z rosołkiem do widzenia odpowiedz

leon - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dość, że szklany to jeszcze pazerny na kasę!!! witamy ponownie w L odpowiedz

Lukasz_Legia - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nieee !!!!!!!! odpowiedz

Adaś - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe czy Besiktas już coś sypnął za Muciego... odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl @Adaś: Pewno nie ....zapłacą jak sami dostaną . Jak to Turasy....albo i to nie . odpowiedz

