Fortuna sponsorem Legii na kolejne 3 sezony

Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. 11:10 Woytek

Fortuna Zakłady Bukmacherskie podpisała z Legią nową, trzyletnią umowę sponsoringową i co najmniej do końca sezonu 2026/2027 będzie sponsorem warszawskiego klubu. Trwająca już od 10 lat współpraca jest najdłuższą na polskim rynku umową między bukmacherem a klubem sportowym.









= Tak długi czas naszej współpracy pokazuje jak dużym zaufaniem się darzymy. Przez te wszystkie lata Legia zdobywała najwyższe trofea krajowe i godnie reprezentowała kraj w europejskich pucharach, z czego jako sponsor mogliśmy być dumni i cieszyć się, że przynależymy do legijnej rodziny. Mamy ogromną nadzieję, że najlepsze jeszcze przed nami, a nowy kontrakt pomoże Legii Warszawa w dalszym rozwoju sportowym. Liczę, również że nasze działania marketingowe przypadną kibicom do gustu i już zawsze każdy legionista będzie kojarzył Legię z Fortuną, a Fortunę z Legią – powiedział Konrad Komarczuk, prezes Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie.



Na dotychczasowy okres współpracy Legii z Fortuną przypadło sześć Mistrzostw Polski, cztery wygrane Puchary Polski oraz jeden Superpuchar. Ponadto, Legia dwukrotnie dotarła do 1/16 Finału Ligi Europy UEFA oraz wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Sukcesom na polu sportowym towarzyszyły w tym czasie aktywacje sponsoringowe oraz promocje, które w poprzednim roku przełożyły się na pierwszą pozycję warszawskiego klubu wśród najczęściej typowanych drużyn w całej ofercie bukmacherskiej Fortuny.



- Marka Fortuna nieodłącznie kojarzy się z Legią Warszawa. To kolejna długofalowa współpraca klubu, która przynosi wymierne efekty dla obydwu stron w wielu obszarach. Gramy do jednej bramki od 10 lat, a przed nami kolejne. To pokazuje skalę wzajemnego zaufania. Przed nami wiele wspólnych wyzwań i projektów. Myślę, że skorzystają na tym przede wszystkim nasi kibice oraz klienci Fortuny - powiedział Marcin Herra, wiceprezes zarządzający Legii Warszawa.



Nowa umowa wchodzi w życie od początku sezonu 2024/2025 i będzie obowiązywać przez trzy lata – do końca sezonu 2026/ 2027. Logotyp Fortuny eksponowany będzie na tyle koszulek meczowych, powierzchniach reklamowych podczas rozgrywania meczów czy megaboardzie umieszczonym na fasadzie stadionu. Zapisy umowy przewidują też organizację licznych działań marketingowych skierowanych do kibiców Legii.