Lachowicz odszedł do Cracovii

Ostatecznie jego przygoda zakończyła się na obejrzeniu z ławki jak koledzy radzą sobie w Serie B z AS Cittadella. Teraz spróbuje swych sił w ekipie spod Wawelu.

Oskar Lachowicz odszedł z Legii. Podpisał z Cracovią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Pierwotnie mówiło się, że 19-latek pozostanie w Spezii, do której był wypożyczony w minionym sezonie. W drużynie występującej w Primaverze zaliczył 23 na 30 możliwych gier, dokładając do tego mecz młodzieżowym Pucharze Włoch. Sześciokrotnie pokonał bramkarzy rywali. Codzienna praca zaowocowała znalezieniem się w kadrze pierwszej drużyny.

