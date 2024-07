Juergen Elitim przeszedł operację łąkotki

Komentarze (26)

ws - 19 minut temu, *.bitemobile.lt No to potrzebny będzie pomocnik . Jagiełło? Kapustka nie wytrzyma wszystkich meczów także ktoś będzie potrzebny. Celhaka też nie da rady bo dostaje dużo kartek. odpowiedz

Dossa Junior - 31 minut temu, *.play-internet.pl Kilka? To tak samo 2 miechy, jak i 7 miechów. Czyli ile? :( odpowiedz

WSL - 32 minuty temu, *.orange.pl Zdrowia i powrotu w miare najszybszego do zobaczenia na murawie odpowiedz

exsa - 34 minuty temu, *.orange.pl Czy inne kluby esa graja z zespolami ktore ich nienawidza wiec wiadomo jak gra rywal w lidze i jak nienawidzi LEGII wiec mamy efekt sparingu przed sezonem ' czy o to chodzilo zeby rozegrac ten sparing' odpowiedz

Znawca - 42 minuty temu, *.centertel.pl Nasz najważniejszy filar został wykluczony! Tak się zastanawiam czy Legia nie powinna mieć z 5-ciu takich filarów? Na kilku pozycjach? Jeden się wysypał i leżymy! To pokłosie naszej polityki transferowej! Mądremu,bogatemu to się ciele ocieli a nam wypada najlepszy zawodnik! Taka ironia losu!Nieprzypadkowa! Opcje są dwie- szrot sprowadzony na szybko okazyjnie,lub niegrajacy na wypożyczeniu Strzałek.. niepotrzebne skreślić! odpowiedz

WojtasBB - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wielka szkoda. Teraz muszą grać bardziej ofensywnie: w środku Goncalves, Kapustka i Luquinhas. Tylko na ławce bieda... odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Elitim kontuzjowany, Kramer może wrócić - marny dzień.



Transfer napastnika oraz defensywnego pomocnika, to podstawa.

Przydałby się teraz Josue do środka boiska, bo tam w dalszym ciągu za dużej jakości nie ma, zwłaszcza po wypadnięciu ze składu Elitima. odpowiedz

X - 1 godzinę temu, *.chello.pl Umawianie sparingu z Jagiellonią... ekhhh. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rzeźnicy z Białegostoku to niezłe gagatki - nie dość, że są skuteczni w zabijaniu przeciwników to jeszcze są niewidzialni, bo nikt nie widział nawet nie widział tego bandyckiego zagrania w meczu z Jagą, prawda? Na szczęście fani Legii to ludzie wielu profesji, jest wśród nas wielu medyków, którzy już teraz na podstawie tego zagrania widmo wróżą Elitimowi koniec kariery i dziwią się, czemu go nie operowali wcześniej, najlepiej w ciemno jeszcze w trakcie meczu uciąć nogę w kolanie i wstawić nową. Są też poplecznicy Anny Muchy, którzy zapragnęliby krzyknąć "kto wybierał drużyny do tego meczu!". Mamy tu również etnologów, dzięki którym wiemy, że Białystok leży na Białorusi, co zresztą wynika z nazwy i zapewne tłumaczy bandyckie faule widmo. Szkoda tylko, że mamy tak mało kibiców, którzy rozumieją ten sport i wiedzą, że nawet najlepszy sztab nie jest w stanie wyeliminować wszelkich urazów, których można doznać zarówno na boisku z groźnym rywalem, jak i ciesząc się z gola z amatorem. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Jeden z naszych najlepszych piłkarzy.

Ależ pech.



Oprócz napastnika, trzeba teraz wznowić działania w sprawie transferu konkretnego defensywnego pomocnika, bo sam Gonçalves nie wystarczy biorąc pod uwagę, że Celhaka, to nie jest poziom na pierwszy skład Legii. odpowiedz

Witamina1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zdrowia! Wracaj silniejszy odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.zebra.lt To po karierze. Teraz moze sobie pograc amatorsko. Jaga wygrala. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl No to runda jesienna stracona.... odpowiedz

Syn Księdza - 2 godziny temu, *.plus.pl Spokojnie Jacek ma na pewno w swoim grubym kajecie wiele opcji zapasowych i z pewnością ściągnie godnego następcę...buhahaha odpowiedz

kurr - 2 godziny temu, *.domynet.pl Akurat ŚP.... odpowiedz

Perkoz - 2 godziny temu, *.ztomy.com Wiedzą że w Białorusini to bandyci, ilu nam już piłkarzy załatwili? Kto umawia sparingi z takimi rzeźnikami? odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.4.38 to pewnie wina Josue. blokował mu rozwój odpowiedz

(L)opez - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wygląda na to że ten sparing Jagiellonia wygrała odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Klątwa Kramera odpowiedz

funfel - 2 godziny temu, *.ip-ptr.tech No i cały misterny plan poszedł w ... Jeszcze sezon się nie zaczął, a ekipa już się sypie. Teraz będzie wymówka w razie draki, my byśmy to wygrali, ale zabrakło piłkarzy.

Ten treneiro amator zrobi, to co jego dobry kumpel w Rakowie w tamtym sezonie izbę chorych w szatni. odpowiedz

DYREKTOR JACEK - 2 godziny temu, *.216.50 Spokojnie, mamy Cielhakę i grubego Vinegreta. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.147.98 Może już nigdy nie wrócić po takim urazie. odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trochę późno ta operacja, z jagą grali tydzień wcześniej, więc co robili przez 7 dni?

Do znachora pojechali, czy innego zamawiacza chorób odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com No to Elitim ma praktycznie pierwsza rundę z głowy. Szkoda bo to był jeden z lepszych jeśli nie najlepszy zawodnik potrafiący zagrać i ładnie i skutecznie. To miał być jego sezon po odejściu Josue… Ogromna strata już na starcie odpowiedz

Przemek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zdrowia! odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Mam nadzieję, że wróci na wiosnę a nie tak jak kapustka po roku. odpowiedz

