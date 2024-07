Wywiad z trenerem

Goncalo Feio: Jestem perfekcjonistą

Wtorek, 16 lipca 2024 r. 08:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Służę klubowi, w którym pracuję. Mam nadzieję, że Legię też jestem w stanie wnieść na wyższy poziom i uważam, że zmierzamy w dobrym kierunku. Chcę dobrze wykorzystać każdy dzień. Nie chcę być po prostu kolejnym trenerem. Jeżeli kiedyś się obudzę i nie będę chciał być najlepszy, to dam sobie spokój i zajmę się czymś innym. Nie umiem inaczej - mówi Goncalo Feio. Zapraszamy do lektury obszernej przedsezonowej rozmowy z trenerem Legii.



Na jakim etapie jest proces budowy Legii Warszawa Goncalo Feio?

Goncalo Feio: - To jest proces niekończący się. Praca trenera jest pracą na żywym organizmie i ja nigdy nie będę zadowolony. Zawsze chcę więcej. Jest już wiele rzeczy, które zrobiliśmy i musimy pielęgnować. To nie jest tak, że jak czegoś się nauczyliśmy, to zostaje na zawsze. Trzeba tego pilnować.

Dla mnie najważniejsza jest sfera mentalna i aspekt ludzki. Uważam, że w tym elemencie dużo już zrobiliśmy. Proces zaczął się w poprzednim sezonie, mamy fundamenty, określone zasady i zachowania, które charakteryzują tę drużynę, ale też klub. Ważna jest także dyscyplina taktyczna – wszyscy bronią, wszyscy biorą udział w akcjach ofensywnych. Pracujemy nad zwiększeniem jakości pojedynków, grą w kontakcie, intensywnością, odbudową i poświęceniem dla drużyny. Nie mniej ważne jest to, jak zachowujemy się w trudnych momentach, czyli np. brak okazywania frustracji, odpowiednia mowa ciała, sposób w jaki komunikujemy się ze sobą. To jak podchodzimy do ludzi, którzy mają trochę gorszy moment lub kontuzję. Na te wszystkie sytuacje mamy ustalone zasady, dotyczą one drużyny, sztabu i całego klubu.

Ustaliliśmy jasne kierunki komunikacji. Najpierw patrzymy na każdego jak na człowieka, potem na to co i jak robi. Staramy się, by zawodnicy rozumieli co, kiedy i po co robią. Jeżeli na przykład piłkarz ma wziąć udział w aktywności działu marketingu, to musi być przygotowany i wiedzieć co dany sponsor daje klubowi, albo jak akcja, w której weźmie udział, przyciągnie kibiców na stadion.

Byliście obecni prawie na każdym treningu – widzieliście etos pracy tej drużyny i to jak trenuje. Już mamy tego pierwsze wyniki. Z każdym piłkarzem pracujemy tak samo, niezależnie czy jest kontuzjowany czy nie. Każdy zawodnik ma po meczu odprawę indywidualną, analizę na video z asystentami, bo oni odpowiadają za poszczególne formacje, czasami także ze mną.









Rywalizacja o pierwszą jedenastkę trwa?

- Rywalizacja nie polega na tym, by wyjść na mecz raz w tygodniu i wówczas walczyć. Wszyscy muszą nauczyć się rywalizować na każdym treningu. Żeby ta rywalizacja miała sens, liczymy zwycięstwa i przegrane z każdego ćwiczenia na każdym treningu. Zawsze ktoś wygrywa i ktoś przegrywa. W szatni jest tabela z listą goli, asyst, czystych kont bramkarzy itd. To ogromna praca i dotyczy sfery mentalnej.

Legia jest drużyną, która jest coraz bardziej twarda, ale w mądry sposób. Bywa, że w dobrych drużynach pojawia się przeświadczenie, że skoro mamy tyle jakości, to czasami można nie odbudować ustawienia, nie pressować. Nie, to nie jest OK.



Czyli to będzie niepokorna Legia?

- Nie jestem fanem pokory, polegającej na spuszczeniu głowy w dół. Pokora polega na tym, że każdy musi robić swoje, przygotowywać się do każdego przeciwnika niezależnie od aktualnej sytuacji, a szczególnie po kilku zwycięstwach z rzędu. To jest pokora, liczy się tylko ciężka praca. Uważam, że pod tym kątem mental drużyny jest już mocno zbudowany i to jest bardzo ważna rzecz. Wyjątkowe sezony są zbudowane przez wyjątkowe drużyny. Jeżeli nie będzie wyjątkowych relacji w drużynie, to nie zagra dobrego sezonu, bo pojawią się mecze, w których kogoś „zabraknie”. To było bardzo istotne, by zadbać o tę kwestię.



Jak drużyna rozwija się pod względem taktycznym?

- Z meczu na mecz kultura taktyczna tej drużyny różnie. W całym okresie przygotowawczym, mimo dwóch porażek, rywale nasi nie mieli wielu sytuacji. Ciężko było im wejść w nasze pole karne. W tej chwili mamy w obronie dwa systemy, w których możemy funkcjonować bez żadnego problemu. Z punktu widzenia taktycznego jesteśmy tam, gdzie chciałbym być. Drugiego systemu w ofensywie jeszcze nie wdrożyliśmy, bo uznałem, że to będzie za szybko, biorąc pod uwagę tempo w jakim to wszystko idzie. Jest dużo nowych piłkarzy – nie tylko wytransferowanych, ale także rekordowa liczba młodych, bo mieliśmy aż 11 wychowanków na zgrupowaniu - by dołożyć kolejne nowe elementy. We wrześniowej przerwie na kadrę będziemy zmieniali bodźce i pewnie wtedy to dołożymy.

Wszyscy piłkarze mają taką samą opiekę, chodzą na ten same treningi, mają te same narzędzia. Czasami można źle kopnąć piłkę – ok, piłka to gra błędów, ale taktycznie nie możemy wyglądać źle. Nasza praca polega na tym, by dociągnąć całą grupę to najwyższego poziomu.



W Polsce zawsze pojawia się kwestia tego, że drużyny nie są gotowe na grę co trzy dni. Macie na to jakiś plan?

- Ja uważam, że to są mity – nie wierzę w to. Dla drużyn, które lubią przygotować się pod przeciwnika, granie co trzy dni powoduje, że nie ma potrzebnej objętości treningowej. W tym czasie waga odpraw taktycznych, czy praca poza czystym treningiem, który też jest treningiem, jest dużo większa. Dlatego też dni sparingów podczas okresu przygotowawczego były do tego dostosowane – to nie był przypadek.

Drugim wyzwaniem są kwestie fizyczne. Sezon jest podzielony na różne fazy, a każdy piłkarz ma swoją historię. Są zawodnicy, którzy są w stanie grać kilka meczów z rzędu bez obniżania swojej jakości, ale są tacy co np. po 2-3 meczach mają wyraźny zjazd. Są też zawodnicy, u których gra co trzy dni zwiększa ryzyko kontuzji np. o 60%. Jest też grupa, która może wszystko grać od deski do deski. Dlatego do każdego podchodzimy indywidualnie.

Kolejnym aspektem jest przygotowanie mentalne, świeżość umysłu, umiejętność błyskawicznego podejmowania decyzji. Układ nerwowy mocno wpływa na podejmowane decyzje. To jest coś, co trudno jest mierzyć, a przecież ten układ może być bardzo obciążony i czasami słabsza forma może być z tym związana. To jest dla nas wyzwanie, ale mamy na to wszystko przygotowane różne strategie.

Ważne też będzie zarządzaniem stylu gry zespołu. W moim idealnym świecie byśmy grali przez 90 minut pressingiem – to jest do zrobienia, ale ważne jest też oszczędzanie sił. Jeżeli prowadzimy w meczu i jesteśmy mocni w niskiej obronie, to czemu nie skorzystać np. z gry z kontry? Jeżeli to jest sposób gry, który nam oszczędzi siły fizyczne i mentalne, to będziemy to robili. Podałem tylko jeden przykład – musimy mieć różne strategie na konkretne sytuacje. Poza tym lubię, gdy mamy czyste konto.



Jak to jest z tym podnoszeniem intensywności?

- Każda zmiana metodologiczna potrzebuje czasu adaptacji dla piłkarzy. Pierwszy moment jest tym, w którym szanse na kontuzje są większe, bo zmieniają się bodźce. Jak przyszedłem do Legii, to stan kadry był już ciężki, więc to nie był moment, by specjalnie dokładać obciążenia.

W swoim życiu opracowywałem już wiele okresów przygotowawczych i w zasadzie nigdy nie miałem kontuzji zawodników, spowodowanych podniesieniem intensywności. Może to dlatego, że sposób w jaki trenujemy jest bardzo podobny do tego, w jaki później gramy i ciała zawodników się adaptują do pewnych rzeczy.

Mózg i ciało z punktu widzenia odbierania informacji, przetwarzania ich i szybkości podejmowania decyzji, wysyłania informacji do mięśni czy szkieletu – to wszystko jest do adaptacji. Oczywiście każdy ma swój sufit, ale rzadko który piłkarz go osiąga. Musimy mieć wyjątkową mentalność, by go przebić.

Tylko wyjątkowi trenerzy powodują, że większość piłkarzy osiąga ten sufit i jeszcze go przebija. Dobrymi, wybitnymi trenerami są ci, którzy powodują, że ludzie przebijają swój sufit pod kątem nauki, taktyki, fizyczności, zachowania jako człowiek i piłkarz, Uważam, że przebijanie sufitów jest potrzebne środowisku trenerskiemu.

Łączenie intensywności fizycznej i taktyczno-technicznej to jest coś, co wszyscy w Polsce musimy ciągnąć do góry - nie tylko meczowo, ale także treningowo. Tymczasem panuje przeświadczenie, że to piłkarze nie dają rady. Nie chce mi się wierzyć, że kraj w środku Europy, który ma 40 milionów ludzi, nie ma talentów czy możliwości żeby to robić. Uważam, że powinniśmy zwiększyć poziom kultury piłkarskiej. Aktualnie to jest proces, który idzie lepszym kierunku, ale jest potrzebny czas. To nie jest tak, że w polskiej piłce nie ma pieniędzy. Moim zdaniem z tych pieniędzy, które są, można stworzyć dobre projekty. W polskiej lidze rywalizacja jest na dużo wyższym poziomie. nie ma takich mocarzy jak w lidze greckiej, tureckiej czy czeskiej, gdzie ci najwięksi co tydzień muszą wygrywać.



Kadra jest już zamknięta?

- Gdybyśmy mieli grać tylko w Ekstraklasie i Pucharze Polski, to moglibyśmy zostać z kadrą, którą mamy. Myślę, że to by wystarczyło. Jednak biorąc pod uwagę, że chcemy coś ugrać w Europie, to są potrzebne jeszcze dwa nowe nazwiska. Potem pozostanie nam podjąć mądre decyzje co do młodzieży i transferów wychodzących, ale najpierw muszą zostać zakomunikowane zawodnikom.

Wdrażanie młodych, jak Adkonis, Leszczyński czy Szczepaniak rozpoczęło się pod koniec ubiegłego sezonu. Janka Ziółkowskiego wszyscy odbierają już jako zawodnika „jedynki”. Oprócz nich doszedł jeszcze Viktor Karolak. Wszyscy przez okres przygotowawczy zebrali bardzo dużo minut. Duża część z nich zostanie i stworzymy grupę, która będzie oscylowała między pierwszą drużyną a akademią. Oni potrzebują grać, więc będą pomagali w Legii II. Na pewno młodzież wypadła bardzo pozytywnie, daje odpowiednią jakość.



Z wypożyczenia wrócił Igor Strzałek, o którym od dłuższego czasu mówi się jako dużym talencie.

- Igor jest mega utalentowanym zawodnikiem, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Może przebiec nawet i 13 kilometrów, ale w jego przypadku chodzi o to, by biegać na odpowiedniej intensywności w odpowiednich momentach. Ma ogromne rezerwy, ale żeby je uwolnić, trzeba wyciągnąć go ze strefy komfortu. Ja trochę to robiłem – szczególnie gdy czasami wydawało mu się, że czegoś nie może, żeby uwierzył, że może to zmienić. Będą takie mecze, w których dominujemy całkowicie i wtedy wpuszczając takiego piłkarza, który potrafi grać na małej przestrzeni, kombinacyjnie, ma niezły strzał i stały fragment gry, to może wtedy wpływać na wynik meczu.

Ogólnie uważam, że powinniśmy być ostrożni z definicją dużego talentu. Jest takie przeświadczenie w Polsce, że drużyny nie radzą sobie w pucharach ze względu na taktykę czy technikę. Moim zdaniem to nie jest prawda – ta kwestia jest intensywność. Dlaczego tacy zawodnicy jak Lamine Yamal, Nico Williams, Jamal Musiala grają na Euro? To nie tylko topowe talenty, ale oni grają na nieprawdopodobnej intensywności. Definicją talentu nie może być tylko to, że ktoś umie dotykać piłkę. Żeby móc coś z tym robić, trzeba też mieć inteligencję - sam futbol uliczny nie wystarczy, ale przede wszystkim trzeba nadążać za grą. Młodych zawodników można uczyć tej intensywności.





