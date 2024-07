Prezentacja drużyny i nowej koszulki (transmisja)

Komentarze (12)

wawiak - 43 minuty temu, *.chello.pl ten prowadzący to jakaś porażka odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl No niezła impreza, przy pustych trybunach odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl A transmisja z prezentacji będzie? odpowiedz

Paco - 6 godzin temu, *.190.43 Takie plotki krążą ze jakiś zawodnik ma być przedstawiony . Zobaczymy czy to prawda odpowiedz

Antek - 9 godzin temu, *.232.2 Czemu jeden zestaw koszulek ma być różowy? WTF ! odpowiedz

Władeczek - 12 godzin temu, *.98.244 Ma być potężna burza także na dolnej trybunie może zacinać deszcz! Co za pomysł! odpowiedz

Adolfik - 8 godzin temu, *.waw.pl @Władeczek: dzwoń do góry, żeby odwołała deszcze. ale już! odpowiedz

Milena z Mielna - 12 godzin temu, *.. A ja poproszę 2 za drugi :D odpowiedz

Hej Legia Gol - 12 godzin temu, *.plus.pl To ja poproszę o dwie koszulki za drugi komentarz ???? odpowiedz

Marinho - 12 godzin temu, *.netia.pl Ciekawe jaka to będzie nowa koszulka :)

poproszę jedną sztukę od Legionistów za pierwszy komentarz ;)



#poMistrza! odpowiedz

Farsa - 10 godzin temu, *.chello.pl @Marinho: Koszulka za taki wyczyn to mało. Proponuję jakieś wakacje w Dubaju. odpowiedz

Sebo(L) - 8 godzin temu, *.. @Marinho: prawdopodobnie źle przeczytałeś tekst.Chodzi o koszulkę domową ,nie "darmową" ;) odpowiedz

