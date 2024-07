Nowe domowe koszulki Legii

Trykot z przodu zdobi czarna eLka. Z tyłu kołnierzyka znajduje się flaga ułożona z kolorów Legii. Loga sponsorów pozostaną monochromatyczne. - Nowa koszulka meczowa to więcej niż strój – to deklaracja dumy i przynależności. Legijne barwy przyciągają spojrzenia i odzwierciedlają głębokie przekonanie o sile i duchu Legii. Projektanci zadbali, aby koszulka emanowała energią i rytmem Warszawy, stając się integralną częścią codziennego życia jej mieszkańców. Chcielibyśmy wspólnie z kibicami dodać kolorytu ulicom naszego miasta, pokazując klubowe barwy w każdym zakątku stolicy. Po raz kolejny pomalujmy Warszawę na czerwono-biało-zielono – mówi Aleksandra Kalinowska , dyrektor komunikacji i marketingu Legii Warszawa. Do sprzedaży trafiły również trzy komplety koszulek bramkarskich. Trykoty są w kolorach czarnym, zielonym oraz czerwonym i pełne są nietypowych wzorów. Koszulkę można zakupić w wersji z krótkim i długim rękawem, a cena każdej z nich to również 339 zł. fot. Legia Warszawa

Legia Warszawa zaprezentowała nową koszulkę meczową, która będzie pełniła rolę domowej przez kolejne dwa sezony. Kolejny raz w klubie minimalistyczną elegancję, podobnie jak w poprzednim modelu postawiono na czystą biel, dołączając do tego czerwone i zielone akcenty z boków. Koszulka wykonana została przez markę Adidas i kosztuje 339 zł.

Komentarze (39)

+ dodaj komentarz

dodaj

Miro - 26 minut temu, *.com.pl Dlaczego nie ma wersji koszulki z pełnym herbem, tylko ta eLka? odpowiedz

Coach - 27 minut temu, *.121.3 Bez szału.

odpowiedz

beton - 35 minut temu, *.chello.pl zwracam honor, pozostałe też dla bramkarzy, jak dla bramkarzy to ostatecznie mogą być, myślałem, że reszta ma hasać na pomarańczowo :) odpowiedz

beton - 39 minut temu, *.chello.pl białe i bramkarza ok, pozostałe to chyba jakiś żart !? dla klaunów w cyrku labo Legia ladies ? jaki chłop się w coś takiego oranżowego ubierze ? odpowiedz

Władeczek - 41 minut temu, *.217.58 Znakomite koszulki, kupuję cały zestaw (ze spodenkami) dla siebie i szwagra! odpowiedz

exsa - 49 minut temu, *.orange.pl Z tych co widac na zdjeciach nowa domowa jest super!!! odpowiedz

Kuba - 58 minut temu, *.play-internet.pl Spoko odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl SUPER KOSZULKI LEGI PODAJOM POZDRENIA KIBICÓW LEGI OCHOTY odpowiedz

Krzysztof - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak dla mnie to git odpowiedz

Felo - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Tragedia odpowiedz

Antoni - 1 godzinę temu, *.99.162 Już marudy i hejterzy srają żarem. Bardzo ładne koszulki, kupię dla całej rodziny. odpowiedz

Kamień - 2 godziny temu, *.chello.pl Projektanci, dobre, dobre. To normalne koszulki ze sklepu adidasa odpowiedz

Antykomuch - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Takie se. odpowiedz

Pl - 2 godziny temu, *.net.pl Całkiem fajne odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ale Wtopa z tyłu - zielony powinien być z prawej , a czerwony z lewej odpowiedz

12 kufli - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tomek: pełna zgoda. Tym bardziej że na tyle jest "flaga" gdzie zielony i czerwony są prawidłowo. Poszli po najmniejszej linii oporu odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Tomek: ale to nie jest zadna wtopa bo to sa elementy polaczone z przodem. Gdyby zrobili tak jak mowisz to wtedy z przodu byloby odwronie. Mysl. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @12 kufli: po czym poszli? Najpierw się naucz polskiego bo wstyd. Po linii najmniejszego oporu a nie po najmniejszej linii oporu. odpowiedz

BRL - 2 godziny temu, *.orange.pl Ha! Po strojach kadr na ME od Adidasa dokładnie takich się spodziewałem.



Jest ok jak dla mnie. odpowiedz

Paco - 2 godziny temu, *.190.43 Podobne do tych za czasów Zewlakowa . Dla mnie git odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Koszulka bez numeru na plecach? Ale nie jest najgorsza.

Te bramkarskie trochę nie w barwach. Ale czepiam się niepotrzebnie.

odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.164.91 Do kiedy obowiązuje kontrakt z adidasem?Warto nie przedłużyć. odpowiedz

Picasso - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Są tak banalne, że aż Jędrzejczyk wytrzeszczył oczy ze zdziwienia. Prostota i nuda, zero kreatywności i finezji. To chyba dziecko projektowało i w nagrodę dali mu lizaki. odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie lubię asymetrii, a tu jest taka kolorystyczna nieco. Daję 5/10 odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.tele2.se Jak dla mnie za yee bista. Bede bral. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl podobaja mi sie, avzkolwiek w tym wzorze az sie prosi aby był herb Legii pełen na piersi zamiast (L) odpowiedz

Tomasz - 1 godzinę temu, *.70.239 @grzesiek: Dokładnie.... Już nie mogę się doczekać aż wróci herb na koszulki odpowiedz

Piotr Markowski - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Bardzo podobne do tych z czasów Ljubo i Vrdoljaka. odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.12.19 Adidas jest tragiczny, z nostalgia przypominam mwsdze koszulki Nike. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Kamil: ten pomysl na nowe logo adidasa bez napisu i z pogrubionymi elementami jak dla mnie tragiczny. odpowiedz

Jojo - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kamil: bzdura nike jest tragiczny, adidas najlepsze koszulki nigdy nie zmieniać ! odpowiedz

Vitto - 3 godziny temu, *.chello.pl Pewnie długie godziny nad tym siedzieli w siedzibie adidasa. Ciekawe czy kiedyś jeszcze wypuszczą z haftowanym herbem na piersi jak w '98 odpowiedz

Wilanow - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Całkiem fajna. Na pewno kupię dla syna. odpowiedz

o(L)dboy - 3 godziny temu, *.inetia.pl Szału nie ma, ale mogą być...jedne z lepszych w ostatnich sezonach odpowiedz

Kill illuminati - 3 godziny temu, *.chello.pl Nawet fajne, kolory po bokach mogłyby być trochę większe odpowiedz

Ble - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jeędza jaka mina odpowiedz

go ( L ) den - 4 godziny temu, *.orange.pl Kozak,robią robotę te paski w kolorach,dla mnie git,prosta i e ( L ) egancka :) odpowiedz

Marian - 4 godziny temu, *.co.uk Bardzo ladna! Kupuje! :) odpowiedz

Fan Okrągłych Dekoltów - 4 godziny temu, *.240.100 Ale dlaczego w serek no! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.