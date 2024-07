Legioniści na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

Dla obu zawodników będą to drugie Igrzyska Olimpijskie, bowiem startowali już w Tokio. Pięcioboista Legii, Daniel Ławrynowicz jest rezerwowym i zobaczymy go w Paryżu, tylko gdyby jeden z dwóch Polaków (limit na federację) dozna kontuzji. Na razie szósty zawodnik ostatnich Mistrzostw Europy uczestniczyć będzie w treningach wraz z ekipą mającą miejsca na zbliżające się igrzyska. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu obecny będzie także zawodnik i kapitan koszykarskiej Legii w odmianie 3-osobowej - Arkadiusz Kobus będzie pełnił rolę asystenta pierwszego trenera.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Polski - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Porażka ...

Nie tak dawno byliśmy potęgą w wieku dyscyplinach odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.