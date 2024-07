Wyniki legionistów w Narodowych Mistrzostwach Polski

W Kozerkach pod Grodziskiem Mazowieckim rozegrano tenisowe 98. Narodowe Mistrzostwa Polski (seniorów) kobiet i mężczyzn. Do rywalizacji przystąpiło troje zawodników Legii, ale legioniści nie zdołali awansować do trzeciej rundy. Nasz klub reprezentowali Zuzanna Kolonus , Natalia Kłys oraz Eli Mizeri . Wyniki legionistów: I runda: Zuzanna Kolonus - Weronika Ciałkowska (WKT Mera) 6-0, 6-1 II runda: Zuzanna Kolonus - Aleksandra Zuchańska (WKT Mera) 6-4, 2-6, 1-6 I runda: Natalia Kłys - Gabriela Gregorczyk 6-3, 6-3 II runda: Natalia Kłys - Marcelina Podlińska (Górnik Bytom) 1-6, 0-6 I runda: Eli Mizeri - Yann Wójcik 5-7, 2-6

