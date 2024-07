Legia zaprezentowała się kibicom

Wtorek, 16 lipca 2024 r. 21:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godz. 19 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 odbyła się prezentacja drużyny Legii Warszawa przed nowym sezonem. Na imprezę wstęp mieli wszyscy chętni kibice. Frekwencja dopisała, bo dolna część trybuny Deyny wypełniła się całkiem szczelnie.



Prezentacja drużyny przed sezonem 2024/25 - Woytek / 83 zdjęcia









Z dachu trybuny zachodniej zwisała ogromna koszulka, która przed południem została zaprezentowana przez klub. Piłkarze byli kolejno wyczytywani prze prowadzącego Piotra Kędzierskiego i przemierzali drogę z tunelu pod trybunę. Całość uzupełniły efektowne pokazy świetlne i dymne.



- Tylko mistrzostwo, hej Legio tylko mistrzostwo! - głośno krzyknęli zgromadzeni fani, gdy wszyscy w komplecie wyszli na murawę.



Następnie głos zabrali trener Goncalo Feio i kapitan zespołu Artur Jędrzejczyk. Obaj zapewnili o tym, że cel jest jeden. Portugalski szkoleniowiec dodał, że jest przekonany, że piłkarze zapracują swoją postawa na to, by kibice identyfikowali się z zespołem w każdym meczu.



Kolejnym punktem prezentacji było wspólne zdjęcie na tle wielkiej koszulki urozmaicone wystrzelonymi fajerwerkami w barwach klubu.



Na zakończenie zawodnicy i sztab podeszli do kibiców i długo rozdawali autografy oraz pozowali do zdjęć.



Na prezentacji zabrakło Dominika Hładuna, który odchodzi do Zagłębia Lubin, Makany Baku, który został przesunięty do drużyny rezerw i dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu i Viktora Karolaka. Nie było także kontuzjowanego Juergena Elitima.



Kadra Legii:



Bramkarze:

1. Kacper Tobiasz, 27. Gabriel Kobylak, 31. Marcel Mendes-Dudziński



Obrońcy:

8. Rafał Augustyniak, 3. Steve Kapuadi, 12. Radovan Pankov, 42. Sergio Barcia, 4. Marco Burch, 24. Jan Ziółkowski, 56. Jan Leszczyński, 55. Artur Jędrzejczyk



Pomocnik:

5. Claude Goncalves, 21. Jurgen Celhaka, 22. Juergen Elitim, 82. Luquinhas, 67. Bartosz Kapustka, 53. Wojciech Urbański, 86. Igor Strzałek, 80. Jakub Adkonis, 13. Paweł Wszołek, 11. Kacper Chodyna, 57. Mateusz Szczepaniak, 23. Patryk Kun, 25. Ryoya Morishita, 19. Ruben Vinagre



Napastnicy:

28. Marc Gual, 77. Jean-Pierre Nsame, 7. Tomas Pekhart, 9. Blaz Kramer, 39. Maciej Rosołek, 99. Jordan Majchrzak, 20. Jakub Żewłakow