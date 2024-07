24-25.07: Rozkład jazdy

W czwartek piłkarze Legii rozpoczną rywalizację w Lidze Konferencji w sezonie 2024/25. Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności z powodu kary odwieszonej po meczu z Molde. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w Polsacie Sport. Tenisista Legii, Tomasz Berkieta rywalizować będzie w M25 Porto-Open. Sześcioro pięcioboistów Legii rozpocznie rywalizację o medale Mistrzostw Europy do lat 19 w Barcelonie - Olga Cisek, Katarzyna Dębska, Hanna Jakubowska, Franciszek Dubrawski, Maksymilian Dobosz i Igor Radomyski. Rozkład jazdy: 25.07 g. 20:45 Legia Warszawa - Caernarfon Town FC

