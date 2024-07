Ciepiela wypożyczony do Znicza

Bartłomiej Ciepiela spędzi kolejny sezon na wypożyczeniu. 23-letni zawodnik wesprze Znicz Pruszków na boiskach I ligi. Ciepiela debiutował w pierwszym zespole Legii w sierpniu 2021 roku. Później zdobywał doświadczenie w Stali Mielec, dla której rozegrał 17 spotkań w ekstraklasie, oraz w Resovii. W minionym sezonie rozegrał w 29 spotkań i zdobył jedną bramkę dla klubu z Rzeszowa, który spadł do II ligi.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

LLL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ho ho że Znicza to już prosta droga do Barcelony przez Borussię i Bayern... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.