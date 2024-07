Konferencja prasowa

Feio: Widzę w drużynie głód i gotowość do walki

Piątek, 19 lipca 2024 r. 12:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nastroje w drużynie są takie, że chcemy już zagrać. Widzę w drużynie głód gry i gotowość do walki o nasze cele. Bardzo mnie to cieszy. Moglibyśmy zagrać już dziś, ale musimy zaczekać do jutra - mówi przed pierwszym meczem sezonu 2024/25 trener Legii, Goncalo Feio.



- Jestem zadowolony z tego jaką drużyną jesteśmy. Wszyscy wyznajemy podobne wartości. Poza boiskiem i na boisku rozumiemy się i myślimy podobnie. To daje mi ogromny optymizm, żeby wierzyć, że to będzie bardzo dobry sezon w naszym wykonaniu.









- Rywalem o mistrzostwo będzie każda kolejna drużyna, z którą będziemy się mierzyć. Nie chcę wybierać meczów, każdy mecz jest watry tyle samo punktów. Musimy być pokorni i przygotować się do każdego spotkania, niezależnie od klasy rywala. Jutro zaczniemy maraton, który będzie trwał miesiącami. Musimy być regularni i traktować każdy mecz jak finał. Czy największym rywalem Legii będzie sama Legia? Nie jesteśmy dla siebie rywalem. Z dnia na dzień chcemy być coraz lepsi. Każdy mecz będziemy szanować tak samo, niezależnie z kim będziemy grać.



Stan kadry, kontuzje

- Mogę potwierdzić nieobecność trzech piłkarzy. Nie zagrają jutro Juergen Elitim, Marco Burch i Jan Leszczyński. Wszyscy pozostali zawodnicy są dostępni. Mamy powroty do treningu, mikro urazy, które chcemy do soboty wyeliminować i piłkarzy w pełni zdrowych. Oprócz tej trójki wszyscy pozostali mogą wystąpić.



- Niewątpliwie Juergen Elitim jest fenomenalnym piłkarzem. Będąc na boisku, był jednym z ciągnących nasz wózek. Znaczenie bycia drużyną jest takie, że każdy jej członek musi być gotowy robić to co trzeba i wziąć na siebie odpowiedzialność. Strata Juergena jest duża, ale jest również dla nas motywacją. Elitim przyczynił się do tego jaką drużyną jesteśmy i mamy wobec niego dużą odpowiedzialność. To nas dodatkowo motywuje, że jak wróci do zdrowia, to chcemy grać dalej w europejskich pucharach, o które Kolumbijczyk tak bardzo walczył. Również chcemy dalej grać w Pucharze Polski i być na 1. miejscu w Ekstraklasie. Chcemy, żeby wrócił do drużyny, która przoduje w walce o cele.



- Wywodzę się ze środowiska, gdzie problemy przeradzały się w szansę dla innych. Wystarczy spojrzeć na reakcję piłkarzy i widać, że kontuzja Elitima jest stratą. Wobec tego inni piłkarze ze środka pola, mogą być ważniejsi. Również młodzi piłkarze będą mogli się pokazać, gdy będą pokazywać gotowość na treningach dostaną szansę. Będąc drużyną musimy przeciwstawiać się wyzwaniom. Ja z całym, sztabem musimy dostosować najlepsze założenia i być stabilni, pokazać ze jako drużyna potrafimy reagować, bo jesteśmy silni.



Odsunięcie Baku



- Baku nie trenuje z nami, trenuje z drugą drużyną. Makana ze swoimi agentami powinni znaleźć nowy klub. Zacznę może od pozytywów na temat Niemca. Jest piłkarzem ofensywnym, ma bardzo dużą szybkość, potrafi atakować przestrzeń. Jest to jednak piłkarz, który musi być przesunięty nieco wyżej niż pozycja wahadłowego. O to głównie opiera się wybór innych zawodników w kadrze, a nie jego. Od paru lat legia obrała kierunek gry z trójką stoperów, a na pozycji wahadłowego trzeba być bardzo kompletnym piłkarzem, musisz działać w swoim polu karnym i przeciwnika, nie możesz stać na skrzydle i czekać na piłkę. Zadania na tej pozycji są bardzo szerokie. Czasem tak jest, że dany system nie umożliwia, by któryś piłkarz pokazał się z jak najlepszej strony. To jest coś normalnego. Trzymamy kciuki żeby Makana znalazł dobry klub, gdzie będzie mógł grać jako skrzydłowy i ligę w której pokaże się z jak najlepszej strony.



O Zagłębiu



- Dla mnie zawsze najważniejsi są piłkarze, których trenuję, a Dominik Hładun do niedawna nim był. Wczoraj odbył pierwszy trening z drużyną, dziś pewnie drugi. Czy trener Fornalik na niego postawi? Ciężko mi powiedzieć.



- Spodziewamy się ataku przestrzeni, dobrej motoryki i szybkich zawodników ze strony Zagłębia. W ataku w pojedynkach i atakowaniu przestrzeni mogą być groźni. Spodziewamy się drużyny z jakością. Zagłębie kończyło ostatni sezon na fali wznoszącej, podczas ostatniego meczu sezonu z nami było po serii 4 zwycięstw z rzędu. Od tamtego meczu nie minęło dużo czasu. Spodziewamy się podobnej drużyny.



O odejściu Rejczyka



- Jeśli ktoś nie chce być w Legii, to nie będziemy za tymi osobami płakać. Klub jest najważniejszy, większy niż wszyscy. Dziś w nim jesteśmy, jutro może nas nie być, ale Legia zawsze będzie najważniejsza. Filipowi Rejczykowi również życzę wszystkiego najlepszego. Według wartości Legii, jak i moich, żaden piłkarz, nieważne czy młody czy doświadczony, nawet jakby Lionel Messi trafił do Legii, nie miałby obiecanych minut, również nie ma tego zapisanego w kontraktach piłkarzy. Jedną z pierwszych wartości jest umiejętność rywalizacji. W Legii powinni być ludzie, którzy chcą tu być, a nie zatrzymani na siłę. Czyny są zawsze ważniejsze niż słowa i udowodniłem, że nie tylko patrzę na młodzież i staram się ich rozwijać, ale jeśli pokazują jakość, to daję im grać. Analizuję treningi, patrzę na charakterystykę meczu i przeciwnika. Rejczyk jest utalentowanym piłkarzem, wybrał razem ze swoimi agentami inny kierunek. Trzymam za niego kciuki, ale skupiam się na tych piłkarzach którzy z nami zostali. Z młodych mamy Jakuba Adkonisa, który niedawno podpisał nowy kontrakt, Jana Ziółkwoskiego, który mam nadzieję niedługo również podpisze nową umowę czy Mateusza Szczepaniaka. Oni są na dzień dzisiejszy realną rywalizacją.



Transfery



- Pracuję na organizmie żywym. Przykładamy sporo czasu na planowanie i przygotowanie. To pokazuje ilość przeprowadzonych transferów, które zostały domknięte bardzo wcześnie, bym miał komfortowe warunki do wdrożenia tych piłkarzy. Planowanie było zrobione dobrze. Od tej rozmowy dołączył do nas Sergio Barcia. Mieliśmy również założenie przeprowadzić piłkarza, który może operować w środku pola. Kontuzja Elitima jeszcze bardziej wzmocniła tę potrzebę i myślę że wkrótce pojawi się taki piłkarz. Jestem trenerem, a nie selekcjonerem i najwięcej moich sił kieruje by przygotować piłkarzy, z którymi pracuje na co dzień. Oni są dla mnie najważniejsi. Udowodniłem już, że szukam transferów wewnętrznych, rozwiązań wewnątrz klubu. Nie raz udało mi się rozwinąć "straconych" już zawodników. Będę patrzył na to co mamy, bo taka jest rola sztabu, by ci piłkarze byli lepsi i byli gotowi grać na poziomie Legii Warszawa.



Liga Konferencji



- Trener Daniel Wojtasz wyjechał oglądać mecz eliminacji europejskich pucharów naszych potencjalnych przeciwników na żywo. Obserwujemy analizę wideo, ale szczególnie z ligami, z którymi mamy mniej do czynienia, musimy ocenić warunki gry i obserwacja na żywo jest w tym kluczowa. Trener przygotował i zdał raport. Na takim etapie musimy przygotowywać się dwutorowo. Mieliśmy przygotowane analizy obu drużyn rywalizujących w tamtym dwumeczu. Mamy zawsze zwyczaj, że jako sztab zamykamy analizę przeciwnika przed następnym meczem. Analizę Zagłębia zamykaliśmy przed ostatnim sparingiem z Widzewem, a teraz zamykamy analizę drużyny z Walii. Jutro jako sztab będziemy omawiać szczegóły. Wszyscy oglądaliśmy przeciwnika i czeka nas kawał brytyjskiej piłki - długie piłki, dużo pojedynków, twarda gra, duże znaczenie stałych fragmentów. Taki typ przeciwnika nas czeka.