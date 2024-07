Brøndby IF / KF Llapi potencjalnym rywalem Legii w 3. rundzie el. Ligi Konferencji

Komentarze (113)

Dawid - 6 godzin temu, *.prosoft24.pl Czy wy zdajecie sobie sprawę, że Duńczycy zmienią sobie gospodarza meczu i rewanż odbędzie się w Kopenhadze? Stanie się tak, gdyż w ten sam dzień FC Kopenhagfa rozegra swój mecz w eliminacjach LKE z amatorską drużyną z Giblartaru :) Oczywiście FC Kopenhaga nie będzie mogła zmienić gospodarza :D odpowiedz

ozon - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Dawid: A niby dlaczego mają zmienić? Skoro to dwa różne stadiony i 2 różne miasta? (Brøndby nie jest z Kopenhagi tylko z Brøndbyvester, koło Kopenhagi). To raz, a dwa - to Legia musiałaby na takową zmianę wyrazić zgodę. odpowiedz

Byniu - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Dawid: Raczej nie ma o tym nic w przepisach UEFA. Takie rzeczy mogą sobie robić w swojej lidze ,a nie europejskich pucharach. odpowiedz

Dawid - 5 godzin temu, *.prosoft24.pl @Byniu :

Nie wiem dwa razy obił mi się o uszy temat zmiany gospodarza. Wiem, że jest jakiś przepis który na to pozwala przykładem jest Wisła Kraków grająca niedawno z KF Llapi. Gospodarzem pierwszego meczu miła być drużyna z Kosowa jednak zmieniono kolejność rozgrywania meczy i to w Krakowie odbył się pierwszy mecz. odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 5 godzin temu, *.Legionisci.com @Dawid: Te mecze rzeczywiście kolidują ze sobą w myśl przepisów UEFA, ale to nie działa w taki sposób, w jaki przedstawiłeś, że klub sobie coś zamienia, bo tak chce. Takie sytuacje regulują konkretne przepisy UEFA i ewentualne zmiany dokonywane są zgodnie z nimi. odpowiedz

Dawid - 4 godziny temu, *.prosoft24.pl @Redakcja Legionisci.com:

No to mnie trochę uspokoiłeś bo na samą myśl o czymś takim zacząłem się gotować. Jak pamiętam to zawsze najważniejsze mecze w eliminacjach (nie tylko Legia) rewanż graliśmy na wyjeździe. odpowiedz

Jurek - 12 godzin temu, *.versanet.de I cały misterny plan w p…u odpowiedz

13 - 12 godzin temu, *.147.23 No i gitara. Będzie walka. odpowiedz

Tot - 14 godzin temu, *.31.28 Przestańcie zrzędzić, przeszliśmy z trudem bo z trudem Midtjylland to i jak się chłopaki zepną dadzą radę i Brondby, to nie jest już drużyna poza naszym zasięgiem. życzyłbym sobie meczyk podobny do tego z ostatniego sezonu z Austrią, szkoda tylko, że bez kibiców na wyjeździe odpowiedz

Ziutinho1987 - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Witam pytanie z innej beczki jest jakiś doping organizowany przy stadionie ? Na mecz z Walijczykami ? odpowiedz

Kuba - 16 godzin temu, *.mm.pl To jak odpadną z Brondby to zagrają w pucharze intertoto ?

Bo już chyba nic niższego nie ma ?

Chyba. odpowiedz

Praga - 12 godzin temu, *.92.11 @Kuba: ty serio, czy dla beki piszesz? W du...ie zagraja jak przegraja, zostanie nasza bundesliga tylko. odpowiedz

Prażanin - 12 godzin temu, *.plus.pl @Kuba: poproś rodziców, żeby zapisali Cię na Lato w mieście.....tam zabiorą telefon, coś zorganizują, i takich głupot nie będziesz wypisywał.... odpowiedz

M - 21 godzin temu, *.as13285.net Tak się boicie a z Aston Villa można było grać jak równy z równym odpowiedz

Nippon - 23 godziny temu, *.. U nich gra Suzuki za 6 mln€, a my mamy motorynkę (Morishite) za równowartość drzewka kwitnącej wiśni.

Ciężko się będzie ścigać.



Nasz gwiazdor golletorreadorr z afryki już jest fizycznie wykończony po okresie przygotowawczym i obecnie wyrywa lachony w swoim przedziale wiekowym 60+ w Ciechocinku, a jego naturalny zastępca odszedł do gilowic za pompke do hulajnogi odpowiedz

Znawca - 13 godzin temu, *.interkam.pl @Nippon: haha,dobry tekst! Zrobiłeś mi dzień! A tak serio niestety masz rację! Smutny obraz nędzy! Takie Broendby ogrywa w sparingu Spartę Praga 5-2 i o czym my marzymy w ogóle?! odpowiedz

Rumcajs - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @Znawca: Zapomniałeś lamusie dodać, że wcześniej przegrali z Dynamo 0-4 więc o czym Ty piszesz? odpowiedz

Klasyk - 22.07.2024 / 21:05, *.tvksmp.pl Kiełbasy do góry i golimy frajerów. odpowiedz

Marian - 23 godziny temu, *.co.uk @Klasyk: Dokladnie Tak! Jestesmy Legia Warszawa! Nie ma co plakac!!! Jedziemy z kurami!!

Wszyscy tylko narzekaja, za moony za slaby...

Trzeba wygrywac I tyle!! Never give up !!!!

Wszystko w glowach I nogach!!!

Jazda Panowie!!!

odpowiedz

wrt - 22.07.2024 / 20:10, *.247.46 Rywal najtrudniejszy ,ale to 15 sierpień, cud nad Wisłą zdarzy się ponownie. odpowiedz

Januszek - 22.07.2024 / 19:59, *.chello.pl Gorace glowy najpierw to trzeba przejsc 2 runde a potem gdybac o promocjach na promie odpowiedz

kolega kolegi - 22.07.2024 / 19:49, *.vpnjantit.com Myślę, że to Llapi jest spokojnie do przejścia, skoro Wisła dała radę, to Legia też powinna. odpowiedz

B. - 22.07.2024 / 18:34, *.play-internet.pl TEORETYCZNIE. Według Opty oraz Transfermarket a nawet kursów nie jesteśmy faworytem. Ale wygramy :) odpowiedz

Redi - 22.07.2024 / 18:14, *.play-internet.pl A ja wierzę w Legię, Broendby to nie FC Kopenhaga, że ma trząść przed nimi portkami. Klub dokonał wzmocnień i trzeba wierzyć że pokonają Duńczyków. Broendby takie mocne a też w poprzednim sezonie wykoleiło się na mecie oddalając frajersko tytuł mistrzowski. Dla mnie to mecz drużyn na tym samym poziomie. Prawdziwy kibic będzie rozliczał drużynę po a nie przed meczem. odpowiedz

floyd - 22.07.2024 / 18:12, *.netfala.pl W zeszlym roku tez nie mielismy szczescia w losowaniach, a awansowalismy. Prawda jest taka, ze jak bedziemy w formie to nikt z tej drabinki nie jest jakims ogromnym wyzwaniem. odpowiedz

Wolfik - 23 godziny temu, *.chello.pl @floyd: Witam Ciebie serdecznie Kolego. Dawno się nie odzywałeś, fajnie że wróciłeś.

Co do losowania mam poważne obawy, z Duńczykami zawsze nam szło jak po grudzie.

Ale może odpadną.... :) odpowiedz

floyd - 11 godzin temu, *.. @Wolfik: Hej, dziękuję, również miło mi z Tobą znów pisać :) straciłem trochę melodię do aktywnego kibicowania, trochę poprzez marazm ubiegłego sezonu, a trochę przez pojawienie się drugiego bombelka :) odpowiedz

tylkoLegia - 22.07.2024 / 18:08, *.centertel.pl Ten mecz pokaże prawde ile jest wart ten cały Feio jako mega utalentowany trener i całą prawdę na temat tych "kosmicznych" wzmocnień Jacusia i Mozyrki. odpowiedz

Keke - 22.07.2024 / 17:47, *.t-mobile.pl Powtórzyłbym wyjazd do Danii:) te sklepy na promach hehe odpowiedz

Znawca - 22.07.2024 / 17:06, *.interkam.pl Smutne jest to że pierwszoligowa Wisła Kraków ma większe szanse zagrać w pucharze pasztetowej niż my... odpowiedz

Wa(L)us - 22.07.2024 / 19:59, *.otenet.gr @Znawca: Mam pytanie na czym opierasz swoją teorię? Proszę o odpowiedz. odpowiedz

Znawca - 22.07.2024 / 21:32, *.interkam.pl @Wa(L)us: opieram na tym, że Trnava jest słabszym zespołem od Broendby! odpowiedz

Andre as - 22.07.2024 / 16:57, *.chello.pl Czy w tej sytuacji kupujemy goleadora? odpowiedz

Fi - 22.07.2024 / 17:13, *.tpnet.pl @Andre as: no juz jest ten as z bastii ale czy to goleador odpowiedz

Andre as - 22.07.2024 / 17:20, *.chello.pl @Fi: goleadora szukamy bo na razie w ofensywie cienko. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 22.07.2024 / 16:51, *.cdn77.com Po przeczytaniu, nie których wpisów,chyba zmienię pieluchę i schowam się do szafy, ja Pier.lę, jak można być tak obsranym, nie takie tuzy ogrywaliwmy, i to jeszcze calkiem nie dawno. OK, mecz na wiosnę nam nie wyszedł, ale gorszego piachu, niż wtedy, już grać nie można. odpowiedz

R1958 - 22.07.2024 / 16:48, *.t-mobile.pl No to szybko skoncentrujemy się w tym sezonie na exstraklapie odpowiedz

Znawca - 22.07.2024 / 17:12, *.interkam.pl @R1958: z jednej strony dobrze bo nie będzie wymówek żeby walczyć o mistrzostwo! Ale z drugiej,to duża kasa przejdzie koło nosa!A w tym tym roku, liczą na zysk z pucharów! Znowu będzie zaciskanie pasa,i brak transferów zimą! Błędne koło! odpowiedz

Pantera - 22.07.2024 / 16:23, *.ostnet.pl Jak to jest Legia mino rostawienia trafia na silniejszych rywali jak pozostałe drużyny które nie były rozstawione odpowiedz

Brondby też miało pecha w losowaniu - 22.07.2024 / 15:51, *.vectranet.pl Mamy Lukiego i nie zawahamy się go użyć i to nie jest nasze ostatnie słowo odpowiedz

Gregorio - 13 godzin temu, *.plus.pl @Brondby też miało pecha w losowaniu:

Bardzo trafiony nick:) W zeszłym roku pokonaliśmy pechowe w przeszłości Austrię i Mitjyland, więc w tym roku kolej na Brondby:) odpowiedz

Alan - 22.07.2024 / 15:38, *.t-mobile.pl Kiedyś Widzew w ładnym stylu pokonał Brondby i awansował do Ligi Mistrzów będąc rewelacją. Legia później powtórzyła wyczyn dream teamu Smudy pokonując równie silny Goteborg. Dziś czasy są inne, wtedy wszystkie wymienione kluby grali jako mistrzowie swych krajów. Dziś żaden z tych 4 nie liczy się w Europie i gra w pucharze Biedronki. Mimo wszystko liczę, że Legia jak i inne polskie kluby będą punktować by poprawić ranking ligi. Widzew dał kiedyś radę zobaczymy jak Legia. Tutaj sędziowie niestety nie pomogą. odpowiedz

Legiak83 - 22.07.2024 / 17:47, *.ztomy.com @Alan: chyba na odwrót. Legia pierwsza awansowała do LM a wy Rok później. Pamiętaj że my zawsze jesteśmy przed Wami odpowiedz

grev - 22.07.2024 / 17:48, *.t-mobile.pl @Alan: Kolejność była odwrotna. odpowiedz

tomiacab - 22.07.2024 / 18:01, *.centertel.pl @Alan: kolejność odwrotna kolego. To my najpierw graliśmy w LM po wygranej z IFK Goeteborg, a dopiero później widzew po pokonaniu Broendby. Wypada podkreślić że IFK było wtedy dużo mocniejszą marką. Wiosną tego samego roku grałi w 1/4 albo 1/2 LM odpowiedz

Żmija - 22.07.2024 / 18:03, *.vectranet.pl @Alan: Drobna poprawka - to my byliśmy pierwsi! odpowiedz

77/82 - 14 godzin temu, *.chello.pl @Alan: "dream team" Smudy to była rozgrabiona Legia po awansie do Ligi Mistrzów. Nie dość, że nie byliście pierwsi, to jeszcze zrobiliście to po części naszym składem. Co do stylu w jakim wygraliście też można się przyczepić, a chyba najlepiej oddają to wypowiedziane w desperacji przez Zimocha słowa: "panie Turek, kończ pan mecz!". Jednak odstawiając wszystkie animozje na bok, Legia i Widzew przez te parę sezonów to był absolutny top i reszta ligi nie miała do nas startu. Te awanse do LM tylko to potwierdzają. odpowiedz

gorski - 22.07.2024 / 15:35, *.chello.pl Jeszce meczu nie zagrali, a już wielki płacz. Drużyna spokojnie do przejścia. Mecz rewanżowy w Warszawie więc będzie dobrze. odpowiedz

T-1000 - 13 godzin temu, *.plus.pl @gorski:

Zagrali z Zagłębiem i się męczyli w 11 na 10 do 86. minuty. odpowiedz

Kobo(L)t - 22.07.2024 / 15:30, *.com.pl No cóż drużyna na naszym poziomie, ale z tymi samymi problemami. W ostatniej edycji nie grali, 2022/2023 ograli Pogoń i to srogo, ale w 3 edycji odpadli z FC Basel . 21/22 - zaczynali w ostatniej rundzie el. LM i wpapę dostali, a w fazie grupowej LE ugrali aż 2 remisy...a my 6 mając dużo trudniej, ale wiemy co sie potem wydarzyło.



Ranking mają jaki mają, ale na bank można z nimi wygrać. odpowiedz

lechu47 - 22.07.2024 / 15:13, *.t-mobile.pl Dobra zobaczymy co będzie. W ostatnich 3 latach eliminowaliśmy Bodo Glimt, Slavie, Austrię Wiedeń, Midylcos tam. Ja jestem dobrej myśli. odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 22.07.2024 / 15:09, *.mm.pl UEFA ustawiła losowanie. To zemsta za walkę z lewactwem i ośmieszanie uefy przy każdej możliwej okazji. odpowiedz

Chłopie wracaj do Tworek - 22.07.2024 / 17:06, *.t-mobile.pl @Malarz wracaj do Bełchatowa: Oczywiście, że tak. Teraz po cichu kombinują z PZPN jak ustawić ligę byśmy nie załapali się na podium. Podobno Mioduski kolaboruje z nimi. Upały i korki w Warszawie to też ich sprawka. Chowaj barwy na mieście, bo mogą czarną wołgą jeździć. odpowiedz

WAŻNE PYTANIE - 22.07.2024 / 15:05, *.217.30 Czy Rosołek już odszedł? odpowiedz

Czesiek - 22.07.2024 / 15:05, *.chello.pl Brondby jest do przejścia. Rywal trudny, ale jak chce się grać w pucharach, to takich trzeba ogrywać. odpowiedz

Znawca - 22.07.2024 / 16:03, *.interkam.pl @Czesiek: niestety Duńczycy nam bardzo nie leżą! Nawet ostatnio po karnych wygraliśmy i w męczarniach! Duńczycy są lepsi piłkarsko i taktycznie trochę wyżej niż my...zważywszy że nie mamy ataku wiec nie będzie kim ich straszyć! Nie ma już Muciego jedynej nadziei... odpowiedz

Egon - 22.07.2024 / 14:57, *.waw.pl Słabo zwłaszcza, że w zasadzie dopiero budujemy nową drużynę.

Wyeliminowanie Brondby przy naszej obecnej dyspozycji byłoby ogromnym sukcesem odpowiedz

Eddie - 22.07.2024 / 15:07, *.chello.pl @Egon:

już kiedyś grali z Duńczykami i przegrali na gole wyjazdowe w 2009 bodajże odpowiedz

Wa(L)us - 22.07.2024 / 15:19, *.otenet.gr @Egon: jakie dyspozycji. Jesteś w stanie ocenić dyspozycje przy jednym meczu? Niezły fachowiec z Ciebie. odpowiedz

Egon - 22.07.2024 / 15:42, *.waw.pl @Wa(L)us: Nie jeden mecz, a cały okres przygotowawczy oraz sparingi.

Budujemy nową drużynę, cały czas dochodzą i dojdą jeszcze nowi zawodnicy.

Potrzeba czasu, żeby to wszystko odpowiednio ułożyć i stworzyć zespół, który się zna i rozumie na boisku.

O to mi chodziło, co nie oznacza, że z Bronby nie można wygrać.

Można i chciałbym, żeby tak się stało. odpowiedz

Legionista - 22.07.2024 / 14:57, *.orange.pl Jak czytam wasze wpisy to chce mi się śmiać zachowujecie się jak płaczki mamy być silni i napewno nie bać się takich drużyn odpowiedz

Paolo - 22.07.2024 / 14:54, *.play-internet.pl Nie jęczeć tylko jazda wiadomo z kim odpowiedz

L - 22.07.2024 / 14:53, *.171.140 Marnie... odpowiedz

Fryzjer - 22.07.2024 / 14:49, *.138.180 15.08 jest superpuchar na narodowym więc 16 lub 14 odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 22.07.2024 / 14:54, *.Legionisci.com @Fryzjer: Nie. Superpuchar został przeniesiony na 14 sierpnia. odpowiedz

Gonczalo Fajo Miodulski - 22.07.2024 / 14:48, *.217.206 No to pozamiatane odpowiedz

Arek - 22.07.2024 / 15:07, *.tpnet.pl @Gonczalo Fajo Miodulski: pod kopułą to na bank masz pozamiatane. odpowiedz

Syn Księdza - 22.07.2024 / 14:46, *.play-internet.pl Już tam ciepłe kulki były widać że UEFA nie chce L w Europie. Chyba najlepsza drużyna z nie rozstawionych ...W Danii jednak chyba Mijtyland ograne w zeszłym roku lepsze niż Broendby na pewno porównywalny poziom....Bez bramkarza w 10 będzie mega ciężko..... odpowiedz

Okęciak - 22.07.2024 / 14:42, *.. gorzej się nie dało, byłem w Kopenhadze w 2009 lub 2010? ciekawy wyjazd, zresztą na rewanżu w Warszawie też, stadion był w budowie a młyn na Krytej, Broendby siedziało na górze Krytej w rogu. Odpadliśmy gorszym bilansem bramowym, wtedy jeszcze bramki na wyjeżdzie miały znaczenie, w Danii 1-1 w Polsce 2-2... odpowiedz

Autor - 22.07.2024 / 14:56, *.161.13 @Okęciak: 6/8/2009. I nawet prowadziliśmy wtedy przez chwilę. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 22.07.2024 / 14:41, *.plus.pl Uff, bałem się, że Dudelange odpowiedz

(L) - 22.07.2024 / 14:40, *.jmdi.pl I dobrze. Brondby jest do pojechania. Na ogrywaniu szmaciarzy to daleko nie zajdziemy. Utrzeć im nosa, morale w górę i będzie bal w tym sezonie. odpowiedz

77/82 - 14 godzin temu, *.chello.pl @(L): "Na ogrywaniu szmaciarzy to daleko nie zajdziemy." A to ciekawa teoria, zważywszy, że nasz jedyny awans do Ligi Mistrzów w XXI w. to właśnie ogranie szmaciarzy z Dundalk. odpowiedz

Znawca - 22.07.2024 / 14:39, *.interkam.pl To podziękujemy już,w 3 rundzie niestety...będzie skupienie na Lidzie i PP odpowiedz

Paczkomat - 22.07.2024 / 14:38, *.com.pl Dobre losowanie, bo zaraz już będzie można skupić sie na lidze. odpowiedz

Pab(L)o - 22.07.2024 / 14:37, *.51.74 No tym razem szczęścia nie mieliśmy odpowiedz

meter - 22.07.2024 / 14:34, *.tpnet.pl I juz wysyp 'siusiaków" którzy bez kopnięcia pilki feruja wyroki.Skad tyle frustracji i czarnowidztwa?to spokojnie druzyna do przejscia a Wy z niej real robicie odpowiedz

Kurpedziak - 22.07.2024 / 15:49, *.216.117 @meter: Ważne że siusiaki Miodulskiego sprowadzane na kilogramy jak ogórki do warzywniaka kopią się po czołach. Zobaczysz z nimi awans jak świni malowane wrota. odpowiedz

Kibic Legii - 22.07.2024 / 14:33, *.tpnet.pl Wszyscy na zakazie do Kopenhagi! odpowiedz

ozon - 22.07.2024 / 15:56, *.centertel.pl @Kibic Legii: Tylko, że Broendby nie jest z Kopenhagi tylko z Broendby - koło Kopenhagi odpowiedz

Mieszczuch - 22.07.2024 / 17:09, *.t-mobile.pl @ozon: To tak jak Anderlecht nie jest z Brukseli, AIK Solna ze Sztokholmu, a Widzew z Łodzi. Wszystko z podmiejskich wiosek. odpowiedz

Olek Kibolek - 22.07.2024 / 21:44, *.inetia.pl @ozon: Broendby coś jak Ursus, tylko metro tam dojeżdża a na Ursus jeszcze nie... Więc się nie wymądrzaj. odpowiedz

Sisi - 12 godzin temu, *.. @Olek Kibolek: czyli ma rację, Ursus to podwarszawska wiocha, wiem bo tam mieszkam :) odpowiedz

Wolf - 22.07.2024 / 14:31, *.virginm.net Przestańcie zrzędzić. Jak chce się coś ugrać w Europie to nie można,się bać takich klubów. Wiadomo łatwo nie będzie,ale to nie Real czy Inter. odpowiedz

ozon - 22.07.2024 / 14:29, *.centertel.pl To pograne. Ciekawe kto odejdzie, bo trzeba będzie ciąć koszty bez awansu do fazy grupowej. odpowiedz

Rafa(L) - 22.07.2024 / 14:29, *.t-mobile.pl Co tu dużo mówić. Trzeba zakładać że zagramy z Brondby IF. Wymagający rywal ale do przejścia. Jeśli mamy coś ugrać w Europie to trzeba takie drużyny ogrywać. odpowiedz

Gizior - 22.07.2024 / 14:27, *.alfa-system.net Co za płaczki ... Po co chcemy awansować do grupowych rozgrywek jeśli już każdy uważa że mamy przesrane xD trzeba wygrać eliminacje obojętnie z kim byśmy nie grali i koniec ... Inaczej nie widzę sensu wogole chęci awansować odpowiedz

LLL - 22.07.2024 / 14:46, *.orange.pl @Gizior: Sens jest bo za sam awans jest gruba kasa i to o nią idzie gra. odpowiedz

ALEX - 22.07.2024 / 14:26, *.orange.pl Na wyjeździe remis, u siebie 2-1 i jedziemy dalej. odpowiedz

Tommi(L) - 22.07.2024 / 14:25, *.chello.pl Dramatyczne losowanie. Trafiliśmy ekipe która regularnie gnębi polskie kluby w eliminacjach. odpowiedz

KL - 22.07.2024 / 14:24, *.. Będzie mega ciężko odpowiedz

Znawca - 22.07.2024 / 14:43, *.interkam.pl @KL: Broendby nas wyjaśni już w pierwszym meczu! To podobnej klasy zespół co Molde! odpowiedz

don - 22.07.2024 / 14:23, *.net.pl chyba zaorzą naszego Fejo. odpowiedz

Miro - 22.07.2024 / 14:22, *.play-internet.pl Najgorszy rywal [brondby] jaki mogliśmy trafić. 15 sierpnia obchodzimy rocznicę Cudu nad Wisłą . To ja poproszę o taki cud

odpowiedz

Cieciu - 22.07.2024 / 14:21, *.11.2 No to mamy przeje..ne odpowiedz

Mat - 22.07.2024 / 14:21, *.chello.pl Tym razem mega niefart... odpowiedz

ding - 22.07.2024 / 14:21, *.chello.pl Mamy zadawnione rachunki do wyrównania z Broendby odpowiedz

cleo - 22.07.2024 / 14:20, *.orange.pl No cóż najtrudniejszy rywal na jakiego mogliśmy trafić.. No ale jak chce się coś ugrać w Europie to trzeba takich pokonywać..



PS. Ktoś wie o co kosa ze Szczecinem? odpowiedz

Dddry - 22.07.2024 / 14:32, *.centertel.pl @cleo: przeterminowany paprykarz Dali. odpowiedz

R - 22.07.2024 / 14:33, *.t-mobile.pl @cleo: o widzew odpowiedz

Meteor - 22.07.2024 / 14:34, *.plus.pl @cleo: O zbratanie się Pogoni z Widzewem i ogólnie z WRWE odpowiedz

lucho_83 - 22.07.2024 / 14:39, *.77.228 @cleo: MKS ramie w ramie z RTS odpowiedz

Kamień - 22.07.2024 / 14:46, *.chello.pl @cleo: tak ciężko pomyśleć? odpowiedz

Wolny człowiek - 22.07.2024 / 17:00, *.t-mobile.pl @Meteor: Ja mam kolegów w Szczecinie czyli co nie mogę do Szczecina pojechać? Grożą mi jakieś konsekwencje? Nie wyrzeknę się kumpli tylko dla tego, że jakieś frustraty tak zadecydowały. odpowiedz

Psychofanatyk paprykarza - 22.07.2024 / 18:15, *.centertel.pl @Wolny człowiek: zapraszamy a sie dowiesz jak smakuje nasza goscininosc !!! odpowiedz

Gimbi - 22.07.2024 / 19:55, *.play-internet.pl @cleo: To było do przewidzenia po zgodzie Pogoni z Feyenoordem: konkurencyjne gospodarstwa ogrodnicze i konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu dla wesołych roślinek ???????? odpowiedz

FOREVER LEGIA - 22 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolny człowiek: w sumie to i do poznania możesz pojechać w barwach Legii,bo to,że jest kosa między Legią,a lechem,też pewnie "jakieś frustraty wymyśliły".A tak na serio-jak czytam tego typu komentarze,to się zastanawiam,czy ten co to pisze,jest tak durny,czy prowokator........ odpowiedz

lucho_83 - 22.07.2024 / 14:20, *.77.228 Oby Llapi ;-) odpowiedz

mancini - 22.07.2024 / 14:20, *.wmc-si.pl Czas ich wreszcie przejść. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 22.07.2024 / 14:32, *.centertel.pl @mancini: To jest kibic.

Tsk jest. Cytując klasyka "jesteśmy w stanie jedną bramkę w Kopenhadze Brondby



Zagadka kto i kiedy tak powiedział. Podpowiedź? Musisz mieć więcej niż 30 lat odpowiedz

Peter - 22.07.2024 / 15:05, *.play-internet.pl @Pab(L)o Loża: Mam ponad 40 i nie mam pojęcia kto tak powiedział ale stawiam na Smudę. odpowiedz

Bitter - 22.07.2024 / 15:18, *.chello.pl @Pab(L)o Loża:

pewnie chodzi o o dwumecz Widzew-Brondby z 1996

a kto powiedział być może Smuda odpowiedz

Pab(L)o Loża - 22.07.2024 / 18:09, *.orange.pl @Bitter: Tak Franek Smuda po pierwszym meczu Brondby tak powiedział odpowiedz

