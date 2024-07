Nowe legijne graffiti: Powstanie Warszawskie (391)

Komentarze (2)

Okęciak - 31 minut temu, *.. Moja ciotka zginęła w pierwszym bądź drugim dniu Powstania, Niemcy nakryli Powstańców przygotowujących atak na lotnisko Okęcie i wszystkich rozstrzelali bądź spalili, wuj walczył na Ochocie m.in. na Pl. Narutowicza gdzie zdobyli Niemiecki czołg, niestety Niemcy oblegali akademik przy Placu tzw. Alcatraz skąd mogli swobodnie ostrzeliwać całą okolicę więc walczący musieli się wycofać, wiem że później przedostał się do Śródmieścia i tam walczył w kolejnych dniach, niestety zmarł klika lat temu... cieszy że pamięć o Powstańcach trwa w Narodzie! odpowiedz

Jimmy L - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dziękuje w imieniu mojego ojca, uczestnika PW. odpowiedz

