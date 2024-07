Legia zgłosiła zawodników do rozgrywek

Środa, 17 lipca 2024 r. 12:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa zgłosiła zawodników do rozgrywek w nowym sezonie. Na liście uprawnionych do gry znalazło się 33 piłkarzy, z czego aż 11 młodzieżowców. Okno transferowe w Polsce potrwa do 9 września.









Oprócz zaprezentowanych we wtorek zawodników, do rozgrywek zgłoszono jeszcze dwóch młodych bramkarzy - Jakuba Zielińskiego i Wojciecha Banasika. Na chwilę obecną Sergio Barcia nie został jeszcze uprawniony do gry, więc nie ma go na liście. Nie ma również Viktora Karolaka. 18-latek trenował z pierwszym zespołem w okresie przygotowawczym, ale nie znalazł się w szerokiej kadrze na nadchodzące rozgrywki, podobnie jak Makana Baku, który nie zyskał uznania trenera i może szukać nowego klubu.



Kadra Legii na Ekstraklasę:



Bramkarze:

1. Kacper Tobiasz, 27. Gabriel Kobylak, 31. Marcel Mendes-Dudziński, 50. Wojciech Banasik, 54. Jakub Zieliński



Obrońcy:

8. Rafał Augustyniak, 3. Steve Kapuadi, 12. Radovan Pankov, 4. Marco Burch, 24. Jan Ziółkowski, 56. Jan Leszczyński, 55. Artur Jędrzejczyk



Pomocnik:

5. Claude Goncalves, 21. Jurgen Celhaka, 22. Juergen Elitim, 82. Luquinhas, 67. Bartosz Kapustka, 53. Wojciech Urbański, 86. Igor Strzałek, 80. Jakub Adkonis, 13. Paweł Wszołek, 11. Kacper Chodyna, 57. Mateusz Szczepaniak, 23. Patryk Kun, 25. Ryoya Morishita, 19. Ruben Vinagre



Napastnicy:

28. Marc Gual, 77. Jean-Pierre Nsame, 7. Tomas Pekhart, 9. Blaz Kramer, 39. Maciej Rosołek, 99. Jordan Majchrzak, 20. Jakub Żewłakow