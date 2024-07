Z obozu rywala

Zagłębie przed meczem z Legią. Ligowy średniak

Piątek, 19 lipca 2024 r. 11:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po prawie dwumiesięcznej przerwie powraca Ekstraklasa, która wkracza w sezon 2024/25. W pierwszej kolejce Legia Warszawa zmierzy się z przeciwnikiem, z którym kończyła poprzednie rozgrywki - Zagłębiem Lubin. Zobaczymy, jak wyglądały przygotowania i co zmieniło się w drużynie "Miedziowych".