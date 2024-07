Oficjalnie

Dominik Hładun odszedł z Legii

Środa, 17 lipca 2024 r. 19:37 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po dwóch latach szeregi Legii Warszawa opuszcza Dominik Hładun. 28-letni golkiper przeniósł się definitywnie do swojego macierzystego klubu, z którego trafił do Warszawy - Zagłębia Lubin. Z drużyną z Dolnego Śląska podpisał trzyletni kontrakt.