Mecze Ekstraklasy także w TVP

Pierwsza transmisja meczu Lech Poznań – Górnik Zabrze już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:30. Oprócz transmisji meczów na antenie TVP Sport w poniedziałek wieczorem emitowany będzie również magazyn Ekstraklasy "Gol", w którym widzowie będą mogli zobaczyć fragmenty wszystkich meczów rozgrywanych w danej kolejce. Telewizja Polska uzyskała również prawa do transmisji Gali Ekstraklasy – imprezy wieńczącej sezon, podczas której nagradzane są najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy, a także do wykorzystania fragmentów ligowych spotkań w social mediach.

Telewizja Polska osiągnęła porozumienie z Canal+, na mocy którego pozyskała sublicencję do transmisji meczów Ekstraklasy w sezonach 2024/25, 2025/26 oraz 2026/27. W rozpoczynającym się w najbliższy weekend sezonie Telewizja Polska będzie pokazywała mecze w jednym z dwóch stałych pasm – w sobotę lub w niedzielę o godzinie 17:30. Rozgrywki będą transmitowane również w Internecie – na stronie tvpsport.pl, w aplikacjach TVP Sport i TVP GO oraz w HbbTV i Smart TV.

