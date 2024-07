Trwają przygotowania do inauguracji sezonu

Środa, 17 lipca 2024 r. 17:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek drużyna Legii rozpoczęła przygotowania do pierwszego ligowego meczu w sezonie. Zespół dowodzony przez Goncalo Feio trenuje codziennie w samo południe. We wtorek legioniści mierzyli się z żarem lejącym się z nieba, w środę aura była znacznie przyjemniejsza do dużego wysiłku.







Przygotowania do inauguracji - Woytek / 24 zdjęcia









W zajęciach uczestniczyło 20 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Po odejściu Dominika Hładuna, który lada moment podpisze kontrakt z Zagłębiem Lubin, do trójki golkiperów - Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak i Marcel Mendes-Dudziński - dołączył 16-letni Jakub Zieliński.



Legioniści pracowali nad aspektami taktycznymi przed starciem z lubinianami. Skutecznością strzelecką imponował Blaz Kramer, który wrócił do treningów z zespołu po niedoszłym transferze do tureckiego Konyasporu. Na pełnych obrotach do zajęć z zespołem wrócił Jurgen Celhaka. Obecni byli również Tomas Pekhart i Bartosz Kapustka, którzy ubiegły tydzień mieli lżejszy.



Na murawie nie pojawili się natomiast: Jean-Pierre Nsame, Ruben Vinagre, Claude Goncalves, Patryk Kun, Marco Bruch, Wojciech Urbański, Jan Leszczyński i Jakub Żewłakow. Ponadto Juergen Elitim jest kontuzjowany, a Viktor Karolak, który przygotowywał się z zespołem w Austrii, nie został zgłoszony do rozgrywek. Z "jedynką" nie trenuje też Makana Baku, który otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu sobie nowego klubu i równocześnie został przesunięty do zespołu rezerw.



Mecz Legia Warszawa - Zagłębie Lubin odbędzie się w sobotę, 20 lipca o godz. 20:15 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Zapraszamy do wspierania "Wojskowych" z trybun!



