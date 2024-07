Zapowiedź meczu

Rozgrywki czas zacząć!

Sobota, 20 lipca 2024 r. 07:07 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Po niespełna dwóch miesiącach do gry wraca piłkarska Ekstraklasa. W trakcie letniej przerwy między rozgrywkami Legia przebudowała swoją kadrę, aby w nadchodzącym sezonie skutecznie walczyć o upragnione mistrzostwo Polski. Pierwszy sprawdzian już w sobotni wieczór na Łazienkowskiej. Tego dnia gospodarze podejmą Zagłębie Lubin.