Legia chce wypożyczyć piłkarza Feyenoordu?

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Draper - 31 minut temu, *.chello.pl kolejny inżynier odpowiedz

exsa - 47 minut temu, *.orange.pl Skoro nie wyraza checi to nie ma szans a w Feyenordzie gral i jak sie prezentowal bo oferta ewentualnej sprzedazy wysoka !!! odpowiedz

LLL - 3 godziny temu, *.centertel.pl Woli zostać w Holandii bo tam łatwiej o używki dragi i panienki. Gość ma poukładane w głowie. odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Konkret wzmocnienia.....

Same wypożyczenia hahaha w zamian za obiecanych też KOTÓW dostajemy wypożyczonych nierobów którzy nigdzie nie mogą się zaczepić hahaha.

Żałosne......

Połowy z nich będą się chcieli w zimie pozbyć na siłę a i Feio do zimy najdalej będzie trenerem.

Korpolandia się rozwija. Jedyne profity przytula właściciel....

My obserwujemy powolne wykrwawiania się.

A co okienko coraz więcej farmazonów i obiecanek.

Ile lat można was robić w ten sam sposób???

Mioduski wygrał..... Niestety pokonał sam w pojedynkę dziesiątki tysięcy kibiców.

Reszta mu przyklaskuje i wspiera.....

Nic się nie zmienia odkąd loko przejął klub.

Cały czas podąża w tą samą tlstrone non stop te same NIE CIEKAWE ruchy wykonuje.

Wszyscy mają myśleć że to pomyłki zwykle, a prawda jest taka że on taki model biznesowy stworzył i będzie to kontynuował bo zarabia grube hajsy!

Tylko Legia zostaje z nożem w plecach i coraz większymi długami.

Ci którzy się z tym godzą i przyklaskują pudlowi miga czuć się jakby brali współudział w tym przedsięwzięciu.

Zastanawia mnie jak bardzo rozwinięta jest gangrena w klubie i kiedy odpadnie nam jakąś noga albo inna ręka....



Pozdrawiam

Pozdrawiam kumatych. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @bum: Chodyna, Goncalves, Barcia. To sa wypozyczenia dla ciebie? Nsame krol strzelcow to jest dla ciebie gosc, ktory nie moze sie zaczepic? Vinagre ze Sportingu tez sie nie moze zaczepic? A ten Holender to zwykla plotka, nie wierz we wszystko co przeczytasz, zwlaszcza jak przeczytales juz 40 nazwisk w tym okienku i zadna nie miala nic wspolnego z zainteresowaniem.



Zrobili najlepsze transfery od lat ale ty juz wiesz, ze to gowno transfery, brawo dla ciebie. Rozumiem, ze jak zdobedziemy mistrza to sie nie bedziesz cieszyl, bo przeciez nie jestes hipokrytą, co?



Tobie odpadl juz mozg, to na pewno. odpowiedz

taco - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wcale mu się nie dziwię, że woli zostać w Holandii ;) odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Właśnie taką mamy renomę, że koleś woli podrzędne klubiki w Holandii,niż grę u nas! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Znawca: chlopie, Legia to pewnie nawet nie wie, ze sie nim interesuje a wy tu piszecie jakies smuty bo ktos 86 plotke puscil :d odpowiedz

Ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Ktoś chyba uczył się robienia transferów z Football Managera ???? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.