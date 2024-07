Tylko kapitan może rozmawiać z sędzią - zmiany w przepisach gry na nowy sezon

Każdy inny piłkarz, który będzie zbliżał się do sędziego i będzie wykazywał jakiekolwiek oznaki braku szacunku lub sprzeciwu, zostanie ukarany żółtą kartką. "Reakcja sędziego będzie stanowcza i konsekwentna" - pisze Kolegium Sędziów. W sytuacji, w której kapitanem drużyny będzie bramkarz, trener wyznacza jednego zawodnika z pola, który będzie zastępował go podczas wyjaśnień sędziego, jeżeli bramkarz jest daleko od akcji. Ponadto sędzia techniczny ma prawo poinformować trenerów obu drużyn o kluczowych decyzjach. Napomnienia Zawodnik, który zachowuje się w sposób lekceważący w stosunku do sędziego - zarówno słowem jak i czynem (wymachiwanie rękoma, rzucanie piłką, etc.) - zostanie ukarany żółtą kartką. Zawodnik, który gestami lub słownie domaga się, aby jego przeciwnik otrzymał żółtą kartkę, zostanie napomniany. Gdy zawodnicy otaczają arbitra (mobbing), to sędzia musi podjąć odpowiednie sankcje dyscyplinarne. Każda osoba funkcyjna w strefie technicznej, która zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny i nie dba o wizerunek meczu, otrzyma karę indywidulaną (żółta lub czerwona kartka). Nowy wzór opasek Kapitan drużyny musi nosić opaskę wydaną lub autoryzowaną przez odpowiedniego organizatora rozgrywek lub jednokolorową opaskę, która może mieć również napis „kapitan” lub literę „C” albo jej tłumaczenie, które również powinno być jednokolorowe. Rzut karny Piłka musi być ustawiona nieruchomo, z częścią piłki dotykającą lub znajdującą się nad środkiem oznaczenia punktu karnego, a słupki bramki, poprzeczka i siatka bramkowa nie mogą się poruszać.

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował listę zmian w przepisach gry i wytyczne przed sezonem 2024/25. Główną zmianą, która pojawi się na polskich stadionach jest to, że tylko kapitan drużyny może rozmawiać z sędzią. Arbitrzy będą wyjaśniali kluczowe decyzje dotyczące zdarzeń meczowych łącznie z przekazaniem ustaleń między sędzią, a sędzią VAR.

kaktus - 6 minut temu, *.orange.pl "Gdy zawodnicy otaczają arbitra (mobbing)"

A nie gwałt od razu? :):):):) odpowiedz

Alan - 55 minut temu, *.t-mobile.pl I bardzo dobrze piłkarze są od grania a nie dyskutowania....Zresztą powtórzę to po raz kolejny My naprawdę nie mamy powodów do narzekania na sędziów....

Mecz z Jagielonia,Lechią czy Wisła K to przykłady pierwsze z głowy bez zbyt dalekiego szukania w pamięci. odpowiedz

Rafa(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chore są te nowe przepisy PZPN odnośnie Sędziów. Według PZPN Sędzia ma być na boisku traktowany jak Bóg a Piłkarze czy Sztab nie mają nic do powiedzenia. To chyba na boisku Piłkarze mają być najważniejsi a nie Sędzia. Nie wiem kto to wymyślił w tym PZPN ale jest niezłym idiotą. odpowiedz

L - 57 minut temu, *.chello.pl @Rafa(L): to nie w pzpn tylko w uefie. Chore, pilka to emocje, a niedlugo nie bedzie mozna sie zblizyc do sedziego na 2 metry. odpowiedz

Mateusz z Gór - 30 minut temu, *.orange.pl @Rafa(L):



W żadnym innym sporcie nie ma takiego lekceważenia arbitrów. W ogóle w większości z nich w ogóle z arbitrami się nie polemizuje. Bardzo dobrze, że takie przepisy wchodzą, pytanie na ile przez samych sędziów będą respektowane. odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.inetia.pl słupki bramki, poprzeczka nie mogą się poruszać....ciekawe...jeszcze tego nie widziałem więc to chyba działa od dawna....masakra....jakiś debil to pisał nie mówiąc o reszcie która to zatwierdziła...jprd odpowiedz

bie(L)sko - 44 minuty temu, *.vectranet.pl @wojti: mały kroczek taki słupek zrobi i żółta kartka odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl A co z innymi nowościami z EURO:

1. Wyjaśnienie interwencji VARu na telebimach?

2. Półautomatyczny spalony?

3. Transmisje z kamery hawk-eye? odpowiedz

L - 57 minut temu, *.chello.pl @ding: a kogo interesują kibice i sprawiedliwosc? Najwazniejsi są sedziowie! odpowiedz

