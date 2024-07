Konferencja

Fornalik: Stanęliśmy na wysokości zadania

Niedziela, 21 lipca 2024 r. 00:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Waldemar Fornalik (trener Zagłębia): Szkoda, że nie mogliśmy dokończyć spotkania w jedenastu, bo do czerwonej kartki graliśmy jak równy z równym, z pomysłem i zaangażowaniem. Był to z dwóch stron dynamiczny mecz, ale stanęliśmy na wysokości zadania. Chciałbym oglądać tak odważne Zagłębie. Później dzielnie się broniliśmy, lecz Legia ma na tylu klasowych piłkarzy, że nie dowieźliśmy tego remisu. Byliśmy w dobrej dyspozycji i szkoda, że wracamy z Warszawy bez punktu. Pogratulowałem drużynie postawy i odwagi w tym spotkaniu.









Nie mnie oceniać słuszność czerwonej kartki. Widziałem tę sytuację i myślę, że jeden sędzia podjąłby taką decyzję, drugi inną. Trzeba wziąć też pod uwagę specyfikę meczu. To było spotkanie kontaktowe, ostre, wcześniej arbiter nie sięgał po kartki. Mógł nie pokazywać czerwonej kartki. Stało się inaczej, nie uciekniemy od tego.



O obsadzie bramki

Po rozmowach w naszym sztabie, to była jedyna słuszna decyzja. Hładun dołączył do nas w środę, trenował dopiero w czwartek i piątek. Było za mało czasu, nie chcieliśmy ryzykować. Załóżmy, że Dominikowi nie wyszłoby to spotkanie. Zawsze jest takie niebezpieczeństwo. Myślę, że wtedy obaj byliby niezadowoleni, bo Burić przepracował z nami cały okres przygotowawczy.