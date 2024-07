Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Fan.Grotynskiego - 22.07.2024 / 15:28, *.chello.pl Oprawa poszla w świat,przekaz każdy rozumie. odpowiedz

Sober - 22.07.2024 / 15:13, *.orange.pl Mocne rozpoczęcie sezonu przez NS.

Oprawa trafiła w punkt i mocno zabolała lewicowe środowiska.

odpowiedz

Emeryt - 22.07.2024 / 13:38, *.chello.pl Wieprzowina to symbol antymuzulmanski, dziewczyna europejka z krzyżykiem na szyi, facet z młotem do pracy takich nam potrzeba. No i z wizami. odpowiedz

Mamut - 21.07.2024 / 22:57, *.t-mobile.pl Lewactwo próbuje się wkraść w świat kibicowski, trzeba być czujnym odpowiedz

Tomasz - 21.07.2024 / 22:41, *.supermedia.pl Kto na dachu stoi. Nie będzie nigdy protestu. odpowiedz

B. - 21.07.2024 / 22:38, *.play-internet.pl Na pierwszych moich meczach można było zauważyć chłopaków z odwróconymi flekami, często wykonujących pozdrowienie bardzo wysoko podniesioną ręką a nawet na chwilę pojawiały się flagi ze swastykami - to był totalny folklor. Dzisiaj ciężko zrozumieć to wszystko ale tak było - robione samodzielnie flagi z trupimi czaszkami a więc symbolami słusznie osądzonej formacji.

Z biegiem lat przerosło to w nacjonalizm, z czasem jeszcze bardziej się wypłaszczywo - już ludzi z NOPu raczej się nie widuje a nastawienie kibiców jest na Powstanie Warszawskie, na wybrane aspekty historii - bardzo wybiórcze ale takie które faktycznie miały miejsce.

Znam sporo kibiców Legii o lewicowych poglądach którzy są w znacznej mniejszości - ba! Nie tylko Legii ale i wielu innych klubów z topu.

Ale, to już zrzędzenie i wspominki kogoś kto pamięta takie kluby w I lidze jak Amica, Groclin czy Świt. A i Hutnik, Hutnik jak grał! odpowiedz

Rafa(L) - 21.07.2024 / 19:00, *.centertel.pl Klub robi transfery, chce wrócić do walki o mistrza, a żyleta uprawia politykę. Zamiast mocnego przesłania związanego z walką o mistrzostwo... polityka. A obcokrajowcy grający w Legii to chyba przybyli zarabiać u nas pieniądze czy się mylę? To ich tak witacie? odpowiedz

kibic - 21.07.2024 / 21:06, *.vectranet.pl @Rafa(L): Przybyli raczej legalnie, uczciwie pracować i zarabiać. Bardzo dobra oprawa. W punkt. odpowiedz

Mario - 22.07.2024 / 13:20, *.plus.pl @Rafa(): Czego nie rozumiesz i tacy ograniczeni intelektualnie jak ty?Tu nie chodzi o tych co legalnie z paszportem przekraczają granice i legalnie uczciwie pracują i płacą podatki.Chodzi o tych młodych wyrośniętych cwaniaków bez paszportów co w tysiącach bezczelnie atakują granice i nielegalnie wkraczają do Polski.Jedz do Francji na przedmieścia do tej dziczy inteligencie i spróbuj przeżyć tam trzy dni.To ograniczone lewactwo wpuszcza ich bez ograniczeń.Także na własną zgubę. odpowiedz

Mokotów - 21.07.2024 / 13:45, *.orange.pl Mocne otwarcie! Doping jeszcze nie na 100% tak jak i gra ale będzie lepiej.

Tak trzymać cały sezon! odpowiedz

weres - 21.07.2024 / 12:02, *.pulawy.pl wiele polek lubi spotykać się z arabami, ale z kibolami to już nieszczególnie, więc żyleta postanowiła odważnie ogłosić że są incelami, którzy nie chcą u nas arabów, żeby mieli szansę na dziewczynę, powodzenia chłopaki. CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM odpowiedz

GNLS - 21.07.2024 / 13:13, *.. @weres:

Nie martw się o nas lewaczku, damy sobie radę. Piękna oprawa. odpowiedz

Olomanolo - 21.07.2024 / 19:51, *.com.pl @GNLS: oprawa super całe lewactwo jęczy zaraz polecą do rafałka na skargę że kibole są be - brawo Panowie oprawa super odpowiedz

Arek - 21.07.2024 / 22:53, *.tpnet.pl @weres: po wpisie sądzę, że Ciebie to żaden facet nawet nie chce. No cóż. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.