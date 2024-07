Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Środa, 24 lipca 2024 r. 08:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą ocenę za mecz z Zagłębiem Lubin przyznaliście Luquinhasowi. Występ Brazylijczyka oceniliście na 4,9 w skali 1-6. Bardzo dobre oceny uzyskali także Augustyniak - 4,5 i Marc Gual - 4,3. Najniższa nota trafiła do Tomasa Pekharta - 2,7. W sumie oceniało 1015 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.









Luquinhas 4,9

Augustyniak 4,5

Gual 4,3

Ziółkowski 4,1

Pankov 4,0

Kapuadi 3,8

Ruben Vinagre 3,7

Claude Goncalves 3,7

Tobiasz 3,4

Jędrzejczyk 3,3

Wszołek 3,2

Strzałek 3,2

Kramer 3,1

Kapustka 3,1

Morishita 3,0

Pekhart 2,7