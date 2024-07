Koszykówka

Kameron McGusty nowym zawodnikiem Legii

Piątek, 19 lipca 2024 r. 12:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa został amerykański rzucający, Kameron McGusty, który ostatni sezon spędził we francuskiej ekstraklasie, w zespole Limoges.



26-letni zawodnik ma za sobą dwa sezony na Starym Kontynencie. Po występach w NCAA - w Oklahoma Sooners oraz Miami Hurricanes (w ostatnim sezonie 17.7 pkt.), trafił do Assigeco Piacenza, występującego w drugiej lidze włoskiej. Tam notował średnio 19.3 punktu, 4.0 zbiórki i 1.7 asysty. We francuskim Limoges grał średnio 21.7 minuty, zdobywając w tym czasie 9.6 punktu, a także notując 2.0 zbiórki i 1.0 asysty na mecz.



W sezonie 2024/25, Kameron McGusty będzie występował w Legii Warszawa.



Imię i nazwisko: Kameron McGusty

Data i miejsce urodzenia: 9.09.1997 (26 lat), Houston (USA)

Pozycja: rzucający obrońca

Wzrost: 197 cm



Dotychczasowe kluby:

2023/24 Limoges (Francja) - 34 mecze, śr. 21.7 min., 9.6 pkt., 1.0 as.

2022/23 UCC Assigeco Piacenza (Włochy, II liga) - 21 meczów, śr. 30.2 min., 19.3 pkt., 1.7 as.

2021/22 Miami Hurricanes (NCAA) - 37 meczów, śr. 34.1 min., 17.7 pkt., 2.4 as.

2020/21 Miami Hurricanes (NCAA) - 20 meczów, śr. 33.3 min., 13.3 pkt., 2.8 as.

2019/20 Miami Hurricanes (NCAA) - 28 meczów, śr. 29.5 min., 12.5 pkt., 1.6 as.

2017/18 Oklahoma Sooners (NCAA) - 32 mecze, śr. 18.5 min., 8.0 pkt., 0.3 as.

2016/17 Oklahoma Sooners (NCAA) - 31 meczów, śr. 24.9 min., 10.9 pkt., 0.9 as.