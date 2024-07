Ziółkowski i Szczepaniak przedłużą kontrakty

Piątek, 19 lipca 2024 r. 12:28 Woytek, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Dwóch młodych zawodników pierwszej drużyny Legii Warszawa powinno wkrótce przedłużyć kontrakty. Trener Goncalo Feio poinformował na przedmeczowej konferencji prasowej, że nowe umowy podpiszą Jan Ziółkowski i Mateusz Szczepaniak.









Trener "Wojskowych" odniósł się także do odejścia Filipa Rejczyka:



- Jeżeli ktoś nie chce być w Legii, to nie będziemy za tymi osobami płakać. Klub jest najważniejszy, jest większy niż my wszyscy. Dziś jesteśmy, jutro możne nas nie być. Filipowi życzę wszystkiego najlepszego, on i jego otoczenie wybrali taki kierunek rozwoju. W wartościach Legii i moich jako trenera żaden piłkarzy czy to młody czy doświadczony, czy najbardziej utytułowany żaden nie ma obiecanych minut. Coś takiego nie istnieje. Jedną z wartości piłki nożnej jest rywalizacja i powinni grać ci, co tę rywalizację wygrywają, również wewnętrznie. z drugiej strony w Legii powinni być ludzie którzy chcą tu być, a nie których zatrzymamy na siłę. Swoimi czynami udowodniłem, że jestem trenerem, który nie tylko patrzy na młodzież, stara się ją rozwijać, ale również jeżeli młodzi pokazują gotowość, to grają. Nie patrzę na PESEL, patrzę na treningi i na to co widzę na co dzień. "Reju" jest młodym utalentowanym piłkarzem i życzymy mu powodzenia, a nasze skupienie zostanie przekierowanie na innych młodych, którzy chcą tu grać jak Adkonis, który już wcześniej przedłużył kontrakt czy Jan Ziółkowski i Mateusz Szczepaniak, którzy wkrótce to uczynią.