UZL: Kibicowskie gadżety do kupienia w sobotę

Piątek, 19 lipca 2024 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobiegła końca przerwa letnia, wszystkim od czwartku "pocą się ręce", tymczasem niezwykle aktywna grupa UZaLeżnieni przygotowała na sobotni mecz z Zagłębiem Lubin nowe kibicowskie gadżety, z których cały zysk przeznaczony zostanie na puszki niezbędne do malowania kolejnych legijnych grafów. "Liczymy na Was" - mówią UZL.



Do kupienia będą m.in. vlepki (10 zł za zestaw formatu A4), smycze CWKS (20 zł), kubki "Syreni Gród" (30 zł) oraz szaliki - "Legia Warszawa" (50 zł) i tkany szal "Forza Legia" (80 zł)



Sprzedaż prowadzona będzie w godzinach 18:00 - 19:30 w Źródełku, w przerwie meczu pod gniazdem, a także przy wejściach na Żyletę, wschodnią i rodzinną od 19:30 do rozpoczęcia spotkania. Zachęcamy do zakupów!