Transfery

Migouel Alfarela zostanie piłkarzem Legii

Sobota, 20 lipca 2024 r. 00:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / WP Sportowe Fakty

W piątek późnym popołudniem francuskie media informowały, iż Legia oficjalnie dogadała się z SC Bastią w sprawie transferu napastnika Migouela Alfareli. Teraz tę informację potwierdził dziennikarz WP SportoweFakty, Piotr Koźmiński. Według dziennikarza Francuz ma przybyć w przyszłym tygodniu do Warszawy, by przejść testy medyczne i podpisać umowę ze stołeczną drużyną.









Legia zabiegała o Alfarelę już od długiego czasu - pierwszy raz informowaliśmy o zainteresowaniu jego osobą ze strony warszawskiej drużyny pod koniec maja. Sam Francuz również był zdeterminowany by trafić do Warszawy, naciskał mocno na transfer w swoim klubie i szybko uzgodnił warunki indywidualnej umowy z Legią. "Wojskowi" mieli złożyć za napastnika pięć ofert, które zostały odrzucone, a dopiero szósta propozycja ostatecznie przypadła do gustu francuskiemu drugoligowcowi. Z informacji WP Sportowe Fakty wynika, że kwota transferu ma wynieść około miliona euro.



26-latek jest wychowankiem francuskiego Le Havre AC. Występował głównie na poziomie Ligue 2, w takich klubach jak FC Annecy czy Paris FC. W letnim oknie transferowym przed sezonem 2022/23 trafił do SC Bastii. `W poprzednich rozgrywkach Alfarela wystąpił 37-krotnie, zdobył 12 bramek i zanotował 2 asysty. Łącznie na drugim poziomie rozgrywkowym w Francji napastnik rozegrał 100 meczów, w których 18 razy trafiał do siatki i zaliczył 6 asyst. - Uważam, że Alfarela jest trochę błędnie określany w przestrzeni medialnej, bo to nie do końca gracz ataku. OK, to piłkarz, który w naszym modelu może spełniać rolę mobilnego napastnika, ale jest też w stanie śmiało zajmować miejsce w środku pola, jako ofensywna wersja "ósemki" - charakteryzował Alfarelę trener Legii, Goncalo Feio, w wywiadzie dla RDC.