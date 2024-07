NS: Wspomóżcie ruch ultras

Sobota, 20 lipca 2024 r. 14:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Dziś wieczorem Legia Warszawa rozegra pierwsze ligowe spotkanie w sezonie 2024/25. Nieznani Sprawcy, którzy od lat dbają o odpowiednią oprawę meczów stołecznego zespołu, proszą o wsparcie ruchu ultras.









Ponadto informują, że prowadzona będzie sprzedaż kibicowskich koszulek.



"Robimy wszystko, aby ta-miejmy nadzieję - piękna inauguracja wypadła dziś wprost proporcjonalnie do potencjału, jaki tworzy połączenie naszej tęsknoty i frekwencji na stadionie. Dajemy z siebie wszystko i od pierwszego meczu walczymy o mistrzostwo.

Przed meczem przeprowadzimy zbiórkę na oprawy. Końcówka poprzedniego sezonu to dość sporo opraw, które sprawiły, że nasz budżet wynosi obecnie dokładnie tyle, ile procent szans ma Lech Poznań na awans do pucharów europejskich w tym sezonie.

W związku z czym zwracamy się z prośbą. Wspomóżcie ruch ultras. Jeśli czujecie, że oprawy są nierozłączną częścią Legii, jeśli zależy Wam, aby w tym sezonie również taką częścią były, to nie przechodźcie obojętnie obok puszki z napisem „zbiórka na oprawę”. Liczymy na Wasze wsparcie i zaufanie.



Przed meczem od godziny 19:00 naprzeciwko gniazda na Żylecie będziemy czekać z ostatnimi sztukami koszulek Legioland (głównie rozmiary dziecięce) oraz koszulkami Warriors. Zapraszamy." - informują NS-i.