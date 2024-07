Oficjalnie

Maciej Rosołek odchodzi z Legii

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 16:02 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Maciej Rosołek nie jest już zawodnikiem Legii Warszawa. 22-letni napastnik przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do prowadzonego przez trenera Aleksandara Vukovicia Piasta Gliwice. Wychowanek "Wojskowych" podpisał z gliwickim klubem roczny kontrakt.