Makana Baku bliski przenosin do Grecji

Niedziela, 21 lipca 2024 r. 21:10 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Jak informują meczyki.pl Makana Baku ma zostać zawodnikiem Atromitosu Ateny. Temat przenosin do greckiego ekstraklasowicza pojawił się już dwa tygodnie temu, a teraz kluby miały dojść do porozumienia. Do stolicy Grecji Niemiec ma przenieść się na zasadzie transferu definitywnego, bez kwoty odstępnego, a Legia miała zapewnić sobie procent od następnego transferu skrzydłowego.









Makana Baku trafił do stołecznej drużyny latem 2022 roku. Nie udało mu się nigdy na stałe przebić do pierwszego składu i był rzucany po różnych, niezbyt naturalnych dla niego pozycjach. Łącznie w Legii zagrał 40-krotnie, zdobywając jedną bramkę i dwie asysty. Rundę wiosenną zeszłego sezonu spędził na wypożyczeniu w Grecji, a dokładnie w OFI Kreta, gdzie rozegrał 17 spotkań, w których zdobył po dwie bramki i asysty. 26-latek rozpoczął przygotowania do zbliżających się rozgrywek z Legią, pojechał z nią nawet na obóz przygotowawczy do Austrii, jednak ostatecznie dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.



- Baku nie trenuje z nami, trenuje z drugą drużyną. Makana ze swoimi agentami powinni znaleźć nowy klub. Zacznę może od pozytywów na temat Niemca. Jest piłkarzem ofensywnym, ma bardzo dużą szybkość, potrafi atakować przestrzeń. Jest to jednak piłkarz, który musi być przesunięty nieco wyżej niż pozycja wahadłowego. O to głównie opiera się wybór innych zawodników w kadrze, a nie jego. Od paru lat Legia obrała kierunek gry z trójką stoperów, a na pozycji wahadłowego trzeba być bardzo kompletnym piłkarzem, musisz działać w swoim polu karnym i przeciwnika, nie możesz stać na skrzydle i czekać na piłkę. Zadania na tej pozycji są bardzo szerokie. Czasem tak jest, że dany system nie umożliwia, by któryś piłkarz pokazał się z jak najlepszej strony. To jest coś normalnego. Trzymamy kciuki żeby Makana znalazł dobry klub, gdzie będzie mógł grać jako skrzydłowy i ligę w której pokaże się z jak najlepszej strony - mówił na temat sytuacji Niemca trener Goncalo Feio na konferencji prasowej.