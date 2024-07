Analiza

Punkty po meczu z Zagłębiem Lubin

Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. 07:57 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Konsekwentni; szybki doskok w defensywie; wolniej w ofensywie; nowy Hiszpan; debiuty - to najważniejsze punkty po inaugurującym meczu Legii z Zagłębiem Lubin.









1. Konsekwentni

Po minionym sezonie wielu z nas niezbyt optymistycznie patrzyło na nowe rozgrywki. Odpoczynek i reset głów był chyba potrzebny wszystkim. Standardowo, im bliżej meczu z Zagłębiem, tym bardziej odczuwaliśmy tęsknotę i ekscytację, że znów zobaczymy swoją ukochaną drużynę. Podopieczni trenera Gonçalo Feio może nie zachwycili nas przepiękną grą pełną akcji, ale byli bardzo konsekwentni w swoich działaniach. Od pierwszej do ostatniej minuty kontrolowali przebieg spotkania, a rywalom pozwolili na dwie sytuacje podbramkowe. Wojskowi pewnie wygrali 2-0, a w ich grze można dopatrzeć się zarówno mankamentów, jak i pozytywnych aspektów.



2. Szybki doskok w defensywie

Pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, była gra obronna Legii. Nasza trójka w defensywie szybko doskakiwała do rywali i nie pozwalała im na zbyt wiele. Po stracie piłki przy zawodniku Zagłębia od razu pojawiał się przynajmniej jeden legionista, który próbował jak najszybciej ją odzyskać.

Po meczu trener zwrócił uwagę na to, że "trójka stoperów miała dobry poziom skuteczności pojedynków – mówię o moich odczuciach, gdyż nie patrzyłem jeszcze na statystyki". Gdy przyjrzymy się statystykom na portalu Sofascore, zobaczymy, że rzeczywiście Jan Ziółkowski, Steve Kapuadi i Radovan Pankov wygrali wiele pojedynków z rywalami, głównie tych główkowych.





Zawodnik Pojedynki (wygrane) Pojedynki w powietrzu (wygrane) Jan Ziółkowski 2 (1) 7 (6) Radovan Pankov 5 (2) 4 (3) Steve Kapuadi 3 (1) 8 (7)