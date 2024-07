2. kolejka Ekstraklasy

Piątek, 26 lipca 2024 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrane zostaną mecze 2. kolejki Ekstraklasy. Na początek Puszcza zmierzy się z Górnikiem. Dojdzie także do spotkania dwóch beniaminków - do Gdańska pojedzie Motor. W sobotę ciekawie zapowiadają się spotkania Radomiaka z Jagiellonią i Widzewa z Lechem. Z kolei w niedzielę Legi pojedzie do Kielc. Na zakończenie kolejki Raków zagra z Cracovią.