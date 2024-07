2. kolejka Ekstraklasy. Drugie zwycięstwo Jagiellonii

Trwa 2. kolejka Ekstraklasy. Na początek Puszcza zremisowała z Górnikiem 2-2. W spotkaniu dwóch beniaminków górą był Motor. W sobotę po emocjonującym meczu Jagiellonia wywiozła trzy punkty z Radomia. Pierwsze zwycięstwo odniósł GKS Katowice, który wygrał w Mielcu. W Łodzi Widzew zainkasował trzy punkty z Lechem. W niedzielę Legia pojedzie do Kielc. Na zakończenie kolejki Raków zagra z Cracovią.

Antek - 20 godzin temu, *.spectrum.com Zdradzilas mine rzuce sie w morskie fale lecz nie utopia sie bo plywam doskonale dzieciaki z Legia odpowiedz

Mioduski rak Legii - 26.07.2024 / 09:56, *.vectranet.pl Czekam na zwyciestwo w Kielcach zaden inny wynik odpowiedz

Alan - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl @Mioduski rak Legii:

To kim są w takim razie Ci którzy po raz kolejny zapewniają nam pusty stadion na mecze pucharowe ? odpowiedz

Oddani bracia w słusznej sprawie - 17 godzin temu, *.vectranet.pl @Alan: Tylko My i nikt więcej ,już wiesz,!?? odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Oddani bracia w słusznej sprawie :

Zapłacisz z własnej kieszeni co niedługo się być może wydarzy to poczujesz....



Radomiak wygrywa z kimś z czołówki prócz Legia ? Chyba jednak nie..... odpowiedz

