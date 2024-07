2. kolejka Ekstraklasy. Dwa zespoły z kompletem punktów

Komentarze (10)

Antek - 27.07.2024 / 04:27, *.spectrum.com Zdradzilas mine rzuce sie w morskie fale lecz nie utopia sie bo plywam doskonale dzieciaki z Legia odpowiedz

%%% - 28.07.2024 / 03:37, *.plus.pl @Antek: nie ćpaj tyle. odpowiedz

Antek - 28.07.2024 / 15:55, *.. @%%%: pokolenie które nie zna narkotykow dzieciaku odpowiedz

Mioduski rak Legii - 26.07.2024 / 09:56, *.vectranet.pl Czekam na zwyciestwo w Kielcach zaden inny wynik odpowiedz

Alan - 27.07.2024 / 05:36, *.t-mobile.pl @Mioduski rak Legii:

To kim są w takim razie Ci którzy po raz kolejny zapewniają nam pusty stadion na mecze pucharowe ? odpowiedz

Oddani bracia w słusznej sprawie - 27.07.2024 / 06:48, *.vectranet.pl @Alan: Tylko My i nikt więcej ,już wiesz,!?? odpowiedz

Alan - 27.07.2024 / 20:57, *.t-mobile.pl @Oddani bracia w słusznej sprawie :

Zapłacisz z własnej kieszeni co niedługo się być może wydarzy to poczujesz....



Radomiak wygrywa z kimś z czołówki prócz Legia ? Chyba jednak nie..... odpowiedz

Janusz - 27.07.2024 / 22:43, *.supermedia.pl @Alan: pytasz jaka przemiana, a co nie zauważasz, a kto na dachu z oprawą lata. odpowiedz

Stul pysk - 28.07.2024 / 03:37, *.plus.pl @Alan: zapłać z własnej kieszeni za słownik. odpowiedz

Kamień - 28.07.2024 / 04:29, *.chello.pl @Alan: Słaba pamięć albo mała wiedza odpowiedz

