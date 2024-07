Gual: Zrobiliśmy pierwszy krok w Europie

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 23:07 Mishka, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Polsat Sport

- Jestem bardzo zadowolony, że zdobyłem 3 bramki, ale jeszcze bardziej z tego, że wygraliśmy. Zrobiliśmy pierwszy krok w Europie i wywalczyliśmy wysoką zaliczkę przed rewanżowym spotkaniem - powiedział po meczu z Caernarfon Town FC Marc Gual.









- Mecz nie zaczął się dla nas zbyt dobrze, rozegraliśmy słabą pierwszą połowę. Myślę jednak, że nie jest łatwo grać takie spotkania, nasz rywal też chce grać w Europie, więc nie jest łatwo. Przeszliśmy jednak od niezbyt dobrej gry do lepszej. Dobrze zagraliśmy drugą połowę i wygraliśmy, co jest najważniejsze.



- Znam się z Blażem Kramerem, graliśmy razem w poprzednim sezonie. Razem z nim i Tomasem Pekhartem mocno pracujemy na treningach, jesteśmy ze sobą blisko, pomagamy sobie. Walczymy jeden za drugiego. To bardzo ważne, że zanotował asystę przy moim golu, a potem jeszcze sam zdobył bramkę.



- Nie było łatwo grać bez naszych fanów. Pełny stadion jest przy Łazienkowskiej normą, a kibice bardzo nam pomagają. Grało się ciężko z tą pustką i bez wsparcia z trybun.