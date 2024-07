Mecze z Puszczą i Radomiakiem w TVP

Spotkania transmitowane będą na TVP Sport i w aplikacji TVP GO.

Niedawno informowaliśmy, że Telewizja Polska po raz kolejny podpisała umowę na sublicencję spotkań Ekstraklasy. W każdej kolejce na antenie TVP Sport transmitowane będzie jedno spotkanie. W kolejce 4. będzie to mecz pomiędzy Puszczą Niepołomice i Legią Warszawa. Z kolei w kolejce 5. publiczny nadawca pokaże spotkanie Legii z Radomiakiem.

Afro - 12 godzin temu, *.orange.pl Fajnie że Puszczą te mecze ;) odpowiedz

Peter - 22.07.2024 / 16:35, *.vectranet.pl Dobra wiadomość. Dla Legii w walce o MP każdy mecz jest tak samo ważny. odpowiedz

rudy102204 - 22.07.2024 / 11:45, *.orange.pl Panowie poczytajcie najpierw na jakiej zasadzie TVP kupiło sublicencję...

Kiedyś mieli mecze pierwszego drugiego i trzeciego wyboru, ileś tych ileś tamtych, teraz wykupili zupełnie inaczej, mecz sobotni lub niedzielny o stałej porze 17.30... odpowiedz

Kristof - 22.07.2024 / 11:34, *.ziggo.nl Wydaje mi się, że w 4 kolejce ciekawszym meczem jest Raków - Lech. Ciekawe kto wybiera te mecze i dlaczego to są mecze Legii??? odpowiedz

Dariusz Szpakowski - 22.07.2024 / 13:21, *.t-mobile.pl @Kristof: TVP praktycznie nie ma wyboru. Umowa jest tak zawarta, że zostają im mecze 3 sortu, nie mają szans pokazać meczów uważanych w danej kolejce za nr 1, 2 czy 3. Dlatego w tv pokażą mecze Legii, Jagii czy Rakowa z jakimiś dziadami. A czemu przeważnie Legia? Bo to najpopularniejszy, najbardziej utytułowany i medialny klub. Legię oglądają nawet nasi wrogowie choćby po to by życzyć nam porażki. Później widzisz w komentarzach po meczu, że wypowiadają się osoby nie kibicujące Legii i piszące tego typu bzdury, że nam sędzia pomógł. Czyli jednak oglądali choć za Legią nie są. odpowiedz

Janusz - 22.07.2024 / 10:35, *.play-internet.pl Hity ekstralsy "wybiera te mecze do transmisji" odpowiedz

