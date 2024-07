Będzie komplet w Kielcach?

W najbliższą niedzielę, 28 lipca, o godzinie 20:15 Legia Warszawa rozegra wyjazdowe spotkanie z Koroną Kielce. Wszystko wskazuje na to, że stadion w Kielcach wypełni się w znacznej mierze, a być może nawet na trybunach zasiądzie komplet widzów.

Jasio - 22.07.2024 / 16:10, *.waw.pl Komplet czyli ile? odpowiedz

Semi - 22.07.2024 / 21:35, *.orange.pl @Jasio: okolo14200 więcej nie mozna odpowiedz

olo - 22.07.2024 / 15:01, *.netfala.pl Wszyscy jadą na Legię i tylko ona zapełnia stadiony. odpowiedz

Hakon - 22.07.2024 / 14:52, *.t-mobile.pl Przyszliście chamy bo my tutaj gramy... odpowiedz

Danny - 22.07.2024 / 15:37, *.centertel.pl @Hakon: to samo mówiłeś na Ł3 jak Zaglebie przyjechalo? Tez byl komplet czyli twoim tokiem rozumowania jestesmy chaty bo Lubin przyjechał odpowiedz

Sarcastico - 17 godzin temu, *.plus.pl @Danny: Jazda z głupotą! :) odpowiedz

n - 12 godzin temu, *.172.71 @Danny: nie rozumiesz chyba. Stadion Legii wypełnia się dla Legii. Stadion Zagłębia Lubin wypełni się tylko na mecz z Legią, też dla Legii. Stadion Korony wypełni się na mecz z Legią, a na kolejnym będzie w połowie pusty. Więc też dla Legii. odpowiedz

MaTi - 22.07.2024 / 12:26, *.play-internet.pl Kiedy startują zapisy? odpowiedz

Kumaty - 22.07.2024 / 16:06, *.. @MaTi: za godzinę. odpowiedz

Śmigiel - 22.07.2024 / 18:20, *.plus.pl @Kumaty: gdzieś pisało o zapisach? odpowiedz

Filip - 2 godziny temu, *.orange.pl @MaTi: Dziecko zapisy były tydzień temu ???? odpowiedz

Sławek - 2 godziny temu, *.aster.pl @MaTi: wszystko poszło na grupy odpowiedz

Dickson Chotowski - 22.07.2024 / 12:03, *.btcentralplus.com Legia przyjezdza i jest komplet. Kto by pomyslal....... odpowiedz

