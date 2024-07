Boks

Zwycięski powrót Fonfary do ringu

Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Andrzej Fonfara po kilku latach wrócił do ringu i w sobotni wieczór w Hoffman Estates w USA pewnie pokonał Brazylijczyka, Fabio Maldonado (bilans 30-10, 29 KO). Walka została zakończona przez sędziego w drugiej rundzie, po tym jak legionista rozbił serią ciosów swojego przeciwnika. Dla Fonfary był to pierwszy zawodowy pojedynek bokserski od czerwca 2018 roku, kiedy pokonał przez TKO Ismayla Sillaha.



Ważący 101 kilogramów Fonfara może walczyć w wadze ciężkiej lub kategorii bridger. Do końca roku legionista planuje jeszcze jedną walkę, z mocniejszym przeciwnikiem niż Maldonado. - Jestem realistą i wiem, że obecnie nie mam szans z zawodnikami z TOP20 - powiedział po weekendowej wygranej w rozmowie z Przemysławem Garczaryczkiem.