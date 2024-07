Oświadczenie Legii Warszawa

Legia Warszawa jest klubem, który szanuje i respektuje różnorodność poglądów oraz przekonań. Jako klub solidaryzujemy się i wspieramy pokrzywdzonych. Stąd też m.in. nasze bezpośrednie zaangażowanie i działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, zaatakowanej w 2022 r. przez Federację Rosyjską. Fundacja Legii była inicjatorem akcji #GotowiDoPomocy, mającej na celu pomoc uchodźcom wojennym. Za swoją postawę Fundacja otrzymała prestiżową nagrodę #MoreThanFootballAward. W ramach podjętych działań zorganizowaliśmy punkt przyjmowania darów dla potrzebujących, pomagaliśmy w wyposażeniu punktu pomocy we Lwowie, doprowadziliśmy do utworzenia bezpłatnego punktu poradnictwa pracy, uruchomiliśmy również program edukacyjno-integracyjny dla ukraińskich rodzin. Zorganizowaliśmy również „Mecz o Pokój” z Dynamem Kijów, z którego dochód został przeznaczony na wsparcie ukraińskich uchodźców wewnętrznych. Fundacja Legii Warszawa tworzy i realizuje programy oraz projekty wsparcia, edukacji, integracji i budowania wspólnoty skierowane do dzieci i młodzieży, osób chorych i zagrożonych wykluczeniem w całej Polsce, w sposób szczególny związanych ze społecznością klubu. Włączamy się zarówno w działania charytatywne jak i związane z ważnymi wydarzeniami państwowymi, jak rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. Legia Warszawa w podejmowanych przez siebie działaniach zawsze będzie hołdować wymienionym wzorcom postępowania. Oprawy, doping, indywidualne zachowania kibiców na stadionie czy w mediach społecznościowych nie są stanowiskiem klubu, który swoimi działaniami robi wszystko, aby dawać dobry przykład w oparciu o wartości takie jak: szacunek, fair play i pomoc potrzebującym. Legia Warszawa

Borubar - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mi osobiście przeszkadza, że do Polski napływają uchodźcy, którzy nielegalnie przekraczają granice. I dla takich uchodzców stanowisko Żylety jest zrozumiałe. Chcesz być uchodźcą to przejdź procedury. Każdy kto nielegalnie przekracza tzw " Zieloną granice " powinien brać na siebie ryzyko, że straci życie. odpowiedz

R. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Już chcą nas podzielić. Cala Legia zawsze razem! Niezależnie od poglądów, wygląda mi to na zwykłe jątrzenie. odpowiedz

Cesio - 4 godziny temu, *.chello.pl Spoko oświadczenie. ;) A oprawa genialna. odpowiedz

Peyo - 4 godziny temu, *.datapacket.com Oprawa kozak!Żadnej przesady, a ,ato.jasny, grzeczny przekaz.W świecie jaki te wszystkie polityczne czubki próbują nam przedstawiać jako normalny, może jest niezgodna z czymś bliżej nie określonym np.ktorymś z kolorów tęczy lub innym do rostanem 18 letniego uchodźcy , który od 30 lat żyje w traumie wojny, ale to , że oni tam w tej politykierce mają zlasowane kopuły, to jeszcze nie znaczy, że normalność zmieniła znaczenie.Normalne nadal oznacza normalne, a te ich wszystkie popaprane standardy i inne poprawności są niczym innym jak szambem i kupą łajna, wyznawanym przez chorych psycholi. odpowiedz

Traktor - 7 godzin temu, *.centertel.pl Klub właśnie pokazał że jak tylko zdarzy się odrobina krytyki, natychmiast podkuli ogon i zdradzi kibiców. odpowiedz

Lewy - 11 godzin temu, *.timplus.net Dziwię się jak mało jest poprawnej interpretacji w mediach sięnie dziwię ,ale tu na forum?!Oprawie daleko od obrażania kogokolwiek. To był przytyk głównie do arabów a raczej innej religii i nie szanowanie naszej kultury ,religii, i obyczajów.kobieta na przodzie symbolizuje to że u nas w kraju kobiety się sznuje i jest symbolem gościnności. Krzyżyk na szyji znak religii. Łeb świni naszą kulturę. I przekaz jest taki witamy was, ale nie nadużywajcie naszej gościnności poprzez próbę zmiany kultury religii i naszego sposobu życia, a jeśli tego nie uszanujecie Ci dwaj panowie się wami zajmą. Oprawa z delikatnym podtekstem, ale napewno nie dyskryminująca nikogo. odpowiedz

Uważny - 9 godzin temu, *.chello.pl @Lewy:

"Łeb świni symbolizuje naszą kulturę"



No cóż, jaka kultura, taki symbol :P odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 godzin temu, *.orange.pl @Lewy:



Warto również dodać, że świnia uchodzi także za symbol szczęścia i fortuny, dlatego widać tu oczywiste nawiązanie do przedłużenia dziesięcioletniej współpracy z zakładami bukmacherskimi Fortuna. Kij bejsbolowy i młot z kolei to oczywiste nawiązanie do tego, że dzięki ciężkiej pracy (młot) można przeżyć w Polsce swój American Dream (kij bejsbolowy). odpowiedz

Stara śpiewka - 12 godzin temu, *.elartnet.pl Niedotrzymane obietnice - temat zastępczy: kibice. odpowiedz

Piotrek Ochota - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Stara śpiewka: Amen. Legia Warszawa zawsze w pierwszym rzędzie. odpowiedz

kuc - 12 godzin temu, *.kabsi.at Teraz jeszcze oświadczenie od NS dla Spurek że przy stworzeniu tej oprawy nie ucierpiała żadna Złotówka z budżetu Miasta st. Warszawy... odpowiedz

Stop segregacji! - 15 godzin temu, *.centertel.pl Jestem dumny z bycia kibicem Legii!!! Oprawa pełen szacun! odpowiedz

p10 - 17 godzin temu, *.centertel.pl Oświadczenie jdynie pod publikę UEFA. Nie warto go nawet czytać



Trzeba odróżnić uchodźców, od tzw: "uchodźców", czyli nielegalnych imigrantów. Europa zachodnia celowo narobiła sobie syfu, ściągnęła największą patole,która nie uciekała przed wojną, nie szanuje lokalnej kulutry i panujących zasad. A w dodatku na gdzieć pracę. Tutaj nikt tego nie chce. Jednak czy ta, czy poprzednia władza mają to gdzieś i mydlą ludziom oczy, a robią co innego .



Co do imigrantów zasada jedna i ta sama: chcesz pracować i chcesz się uczyć podstaw języka polskiego by się móc w stanie porozumieć na ulicy + zdać egzamin z kultury po polsku jesteś okej - inaczej dziękujemy. Nie ważna wtedy narodowość, kolor skóry, czy religia. Osoba która siedzi w kraju od 3 lat i nie zna podstaw języka nie powinna mieć dłużej prawa pobytu. Dziś w dobie internetu powinien być to standard. Już u nas można spotkać pretensje gośći, że lokalny mieszkaniec nie zna ich języka.



Skupiamy się na zapominając o rodzinach z dalekich republik radzieckich jak Kazachstan. My mamy w Polsce skąd ludzi sprowadzać. Nie potrzeba ubogacenia kulturowego . odpowiedz

Sarcastico - 17 godzin temu, *.plus.pl Pamiętajcie również o postępującej ukrainizacji Polski. odpowiedz

Mamut - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Sarcastico: od początku o tym pisałem, to byłem wyzywany od onuc, niestety większość społeczeństwa ma ograniczoną zdolność samodzielnego myślenia odpowiedz

Aigel - 22 godziny temu, *.airtel.net Na cholerę była ta oprawa, potrafimy zrobić piękne oprawy, najlepsze w Europie jak nie na świecie, ale po co taka? Komu to pomogło? Podoba się narjonazizm? To dawać do Rosji tam Was przyjmą z otwartymi rękami dadzą karabin i pozwolą robić z nim co chcecie. Ktoś napisał nie dla polityki na stadionie. Przecież tu przychodzą dzieci, chcecie je wychowywać w nienawiści? Nie obstawiam ani przeciw tej oprawie ani za ale uważam że była zupełnie niepotrzebna. Mam syna pół Włocha pół Polaka, mieszkam w Hiszpanii, jak ja mam 6 latkowi to całe zamieszanie wytłumaczyć, a chce żeby został fanem Legii jak tata. Bardziej od całej oprawy mnie szokują wypowiedzi tu na forum. odpowiedz

Zygi - 11 godzin temu, *.centertel.pl @Aigel: Hahahaha odpowiedz

Oi oi oi - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl Przyjeżdżają z obcych krajów, uczą się na uniwersytetach,

A gdy pytamy - Kto za to płaci?

Nazywają nas rasistami!

Kiedy my nie mamy pracy, kiedy my nie mamy mieszkań,

oni mówią o demokracji i o równości wszystkich ras.



Nie, nie chcemy was tu!

To nasz kraj!

Nie nie chcemy was tu!

I nie cofniemy się



Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,konkwista_88,nie_cofniemy_sie.html odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 21 godzin temu, *.plus.pl @Oi oi oi:



Ogarnij się odpowiedz

Klonowy liść - 22.07.2024 / 21:17, *.t-mobile.pl Będzie kara od UEFY czy świnie mogą nam naskoczyć? Niby mecz w ekstraklasie pod patronatem PZPN ale Polski Związek Przekrętów i Nieuczciwości podlega z kolei wieprzom z UEFY? Wiadomo, że tam tylko czekają na pretekst do kar. Nie na rękę im społeczność wyrażająca własne zdanie, prawdę czy poglądy. Jesteś w UEFA gadaj tak jak oni lub milcz. odpowiedz

PLK - 20 godzin temu, *.platkom.pl @Klonowy liść: pełna zgoda!!! odpowiedz

123 - 22.07.2024 / 20:44, *.centertel.pl Komunikat klubu jest bardzo jasny: nie mamy nic do uchodzcow z Ukrainy, tam jest wojna. Kwestie brązowych z granicy przemilczymy.



I tak to powinno wlasnie wyglądać.

odpowiedz

Mamut - 22.07.2024 / 21:01, *.t-mobile.pl @123: mów za siebie, bardzo cię proszę odpowiedz

jaki60 - 22.07.2024 / 20:44, *.chello.pl Konstytucja RP art 54 (Wolność słowa)

1.Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. odpowiedz

A inny paragraf... - 8 godzin temu, *.chello.pl @jaki60:



§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. odpowiedz

wesoły roger - 22.07.2024 / 20:40, *.134.206 Cała POLSKA! Spiewa z NAMI! wyp....z uchodźcami! odpowiedz

tadek - 22.07.2024 / 21:26, *.plus.pl @wesoły roger: ŚWIĘTE TWOJE SŁOWA POLAKU odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 22.07.2024 / 20:25, *.plus.pl Sztuka jest sztuka :-) wiadomo, że musieli coś wydać żeby nie było :-) odpowiedz

Ibik - 22.07.2024 / 20:18, *.chello.pl Hipokryzja. To dlaczego dopuścili do tak skandalicznej oprawy? Oświadczenie to jedno, a rzeczywistość to drugie. odpowiedz

R323 - 22.07.2024 / 21:19, *.t-mobile.pl @Ibik: bo lewaku nie ty decydujesz. Koniec. odpowiedz

Sponsi - 22.07.2024 / 21:30, *.centertel.pl @Ibik:

Jakiej skandalicznej?

Oprawa adekwatna do odczuć z 70% Polaków, tylko nikt o tym głośno nie mówi odpowiedz

Antyberg - 22 godziny temu, *.centertel.pl @R323: Bardzo dobrze powiedziane, popieram! odpowiedz

Arek - 21 godzin temu, *.tpnet.pl @Ibik: idź już stąd. Oprawa piękna i trafna za razem. Jak kiedyś Ty, albo Twój dzieciak traficie na stado tych uchodźców, gwarantuję, inaczej będziesz śpiewał. odpowiedz

Derwall - 17 godzin temu, *.orange.pl @Ibik: Ciebie ta oprawa obraża , tak bardzo ci śpieszno do Ubogacania? odpowiedz

Pastor - 17 godzin temu, *.vectranet.pl @Sponsi : zawsze najglosniej krzycza Ci, co najbardziej sie boją odpowiedz

Ibik - 15 godzin temu, *.play-internet.pl @R323: Ł3 nie jest miejscem do uprawiania polityki. Chcesz to robić prawiczku ( czy ktoś ty jest), idź pod KPRM, Sejm czy też zgłoś się do posłów ze swojego okręgu. Demonstruj, a jakże, kto Ci broni? Ale wara od Ł3 odpowiedz

Klub i Kibice mają całkowicie inne poglądy ,? - 22.07.2024 / 19:39, *.play-internet.pl Mam takie wrażenie, jakby Klub Legii wydał oświadczenie w którym przedstawia swą opinię która jest całkowicie odmienna, którą zaprezentowali jej kibice podczas prezentacji ostatniej oprawy w meczu z Zagłębiem. odpowiedz

odpowiedź na słodko pier...ącą papkę klubu - 22.07.2024 / 19:28, *.t-mobile.pl Byłem, widziałem, popieram!oprawa adekwatna do sytuacji, zaraz zobaczymy jak to się skończy, a kto zostanie i będzie się bronić, napewno nie korpo szczury i sprzedajne polityczne k....y bo te dawno opuszczą statek... odpowiedz

lechu47 - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @odpowiedź na słodko pier...ącą papkę klubu: Byłem, widziałem, nie popieram. dlaczego będąc na żylecie muszę brać udział w manifestacjach poglądów innych osób? oprawy powinny być piłkarskie. Zero polityki na trybunach. odpowiedz

Luk - 23 godziny temu, *.timplus.net @lechu47: Chodzisz na trybunę, która ma jasno określone poglądy nie wiedząc o tym? Jak jesteś piknikiem to chodź na piknikową trybunę... odpowiedz

odpowiedź na słodko pier...ącą papkę klubu - 22 godziny temu, *.chello.pl @lechu47: lepiej nie przychodź na mecze lewaku odpowiedz

eduardo - 22 godziny temu, *.toneticgroup.pl @lechu47: nie popierasz bo masz inne poglady. Gdyby nie bylo polityki na oprawach to nie byloby wspanialych opraw np zolnierza celującego w głowe dziecka odpowiedz

Edzio - 22.07.2024 / 19:14, *.centertel.pl Legia odniosła się tylko wobebec uchodźców ,, Ukraińskich'' , a nie do tego to kogo była oprawa.

odpowiedz

Ancd - 22.07.2024 / 21:06, *.chello.pl @Edzio: oczywiście ,ze tak. No ale co niektórzy z myśleniem maja problem. W lasku bródnowskim dzisiaj jakiś inżynier biegał z nożem, pewnie roboty szukał, albo na grzybach był bo nie miał co jeść.. biedny emigrant. odpowiedz

Boner - 23 godziny temu, *.jmdi.pl @Ancd:

W Krakowie takich inżynierów biega mnóstwo i jakoś problemu nie ma. No ale wiadomo polskie noże są spoko, te zagraniczne już nie ???? odpowiedz

do pudla - 22.07.2024 / 18:38, *.tvtom.pl korporacyjny wysryw, nikogo nie interesujący. odpowiedz

B. - 22.07.2024 / 18:37, *.play-internet.pl I brawo :) odpowiedz

Wilanow - 22.07.2024 / 18:09, *.tpnet.pl W Polsce chyba obowiązuje wolność słowa więc o co ten szum? odpowiedz

Rado - 22.07.2024 / 20:06, *.chello.pl @Wilanow: już dawno nie obowiązuje. Jeśli masz poglądy inne niż lewactwo, to wolność słowa Cię nie obejmuje. Precz z komuną! odpowiedz

Szamo - 15 godzin temu, *.. @Wilanow: Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna wolność drugiego człowieka. Prosta zasada. Wolność nie oznacza, że wszystko Ci wolno. odpowiedz

ZAWIErCIOK - 22.07.2024 / 18:09, *.. a gdzie ci fszyscy politycy, obrońcy nie wiadomo kogo, gdy bity w alkmaar byl Mioduski i Pankov.... Wtedy bylo ok, bo jesteśmy zaściankiem euro-kołchozu , a teraz wielkie halo, bo uchodzca do pracy zaproszony.... odpowiedz

Alan - 22.07.2024 / 18:08, *.com.pl Super oprawa choć niestety nijak się ma do tego co jest w Warszawie.....niestety jesteśmy bardzo duża mniejszością która raczej wpływu nie ma na nic...nawet niepotrafimy wygrać funduszu obywatelskiego to mówi wiele. odpowiedz

e(L)o - 22.07.2024 / 18:06, *.ksiezyc.pl Czołgi na granicę a nie zapory i strzelać! odpowiedz

e(L)o - 22.07.2024 / 18:05, *.ksiezyc.pl Uchodźcy WON!!! odpowiedz

taco - 22.07.2024 / 17:52, *.vectranet.pl Brawo Klub! odpowiedz

Piotr (L) - 22.07.2024 / 17:42, *.centertel.pl Wypad do siebie darmozjady odpowiedz

Heh - 22.07.2024 / 17:05, *.centertel.pl Nawet nie czytam oświadczenia, nie ma sensu. Miasto współpracuje z klubem, ktoś w sekretariacie wysmarował pismo aby miasto się przymknęło i tyle. Oczywiste jest to, że klub nie może napisać "zgadzamy się z fanami".



Mam tylko do wszystkich jedno ważne pytanie... Jak czasami wrzeszczymy "mowa nienawiści" na rywali, albo delikatniej... Jak goście przyjadą i na trybunach słyszymy o je*niu, podpaleniach, a nawet zabijaniu... To rozumiem nikt tutaj się tym nie przejmuje i Polak Polaka zajeb*c może i kluby z tą nową się utożsamiaja... Ale "zapraszamy uchodźców" to afera na cały kraj.



Brawo za oprawę! Miło jest być kibicem klubu, który wytacza ścieżki na trybunach i którego głos liczy się najbardziej w naszym kraju.



100% poparcia. Obudźcie się ludzie i wyjedźcie czasami na Zachód Europy. Tam już nas niewiele zostało... odpowiedz

Paczkomat - 22.07.2024 / 18:26, *.plus.pl @Heh: bardzo mądry komentarz. Dzięki. odpowiedz

Spox - 22.07.2024 / 19:25, *.chello.pl @Heh: tak jest nie ma co czytać oni musieli napisać swoje a my robimy swoje. odpowiedz

Elmo - 22.07.2024 / 16:58, *.5gdsl.com Czyli w skrócie nawet nam się podobało ale nie klaskalismy ;D odpowiedz

TURTSTA 1969 - 22.07.2024 / 16:55, *.chello.pl Odpowiedź jest prosta. Wystarczy odwiedzić kraj w którym nie ma tzw. uchodźców (Japonia) Jest czysto, normalnie i bezpiecznie odpowiedz

Emeryt - 22.07.2024 / 16:54, *.chello.pl Nie róbcie smalcem. Dziewczyna europejka z symbolem nie naszej tradycji świni której nie jedzą islamiści , facet z młotem do roboty. Nic zdrożnego a lewaki drą się w nieboglosy. odpowiedz

kibic(L) - 22.07.2024 / 16:50, *.dial.pl To nie kibice i ich oprawa są problemem tylko politycy, którzy swoimi decyzjami legalizują pobyt nielegalnych imigrantów na terytorium Unii Europejskiej a teraz na terytorium Polski. Dotyczy to polityków europejskich i polskich. Większość nie ma nic przeciwko imigrantom, którzy LEGALNIE trafiają do Polski, by pracować, płacić podatki i tutaj żyć (ilu Wietnamczyków od lat żyje i pracuje w Warszawie?). Problem dla wszystkich stanowią ci, co nielegalnie dostają się na teren Europy, nie respektują żadnych zasad, nie pracują i nie zamierzają. Dodatkowo tworzą getta i są wylęgarnią przestępczości. A politycy zamiast zrobić z tym porządek działają tak jakby chcieli wprowadzać chaos i strach w społeczeństwach. Działają tak jakby chcieli zniszczyć Europę jaką znamy. Dlatego usłużne media i zidiociali politycy robią taką aferę z oprawy. Jeszcze raz powtórzę. Napiętnowani i stawiani przed sądami powinni być politycy, którzy to akceptują i wprowadzają, działając przeciw interesom obywateli i na ich szkodę! odpowiedz

Mózg - 22.07.2024 / 16:47, *.chello.pl No i brawo. Można mieć różne zdanie ale pakowanie ludzi do jednego wora na podstawie jakiejkolwiek przynależności (np narodowościowej) to powinien być wstyd dla kibica takiego klubu jak Legia.

Pamiętając walkę ze stereotypem kibola za czasów pierwszych rządów tuska wnioski powinny się nasuwać same :) odpowiedz

robochłop - 22.07.2024 / 16:46, *.orange.pl A cóż takiego było w tej oprawie-żeby się od niej odcinać??? Bez sensu wogóle zabrali głos w tej sprawie-bo kilku lewaków się wzburzyło... odpowiedz

??? - 22.07.2024 / 16:46, *.domynet.pl Przecież ukraińcy jedzą wieprzowinę :P

Już się tam miodek nie dygaj, 90% polaków to popiera. TVN to Cartoon Network odpowiedz

Olek Kibolek - 22.07.2024 / 16:28, *.inetia.pl Pomagamy ale wciąż...... NIENAWIDIZMY WSZYSTKICH !! ;) odpowiedz

Mateusz z Gór - 22.07.2024 / 16:18, *.orange.pl Coś tam musieli sklecić po kontrowersyjnej oprawie. Ale słowa w tym oświadczeniu są tak ważone, żeby przypadkiem nie podpaść kibicom. W zasadzie to nie potępili oprawy, tylko wskazali własne zasługi. Bardzo sprytnie i dyplomatycznie. odpowiedz

Babus - 22.07.2024 / 17:20, *.orange.pl @Mateusz z Gór: UEFA nas nie lubi, "kumaci" nie lubią UEFY, morał z tego taki: na własnym podwórku ucichnie, ale o wyjazdach i meczach u siebie w pucharach to na dłużej niż teraz było zapomnijmy. Przecież pusty stadion jest taki fajny.

Piłka nożna dla pustych trybun!!! odpowiedz

Draper - 22.07.2024 / 16:18, *.chello.pl po co się tłumaczyć; dobra, fajna oprawa - a jakiś bubek z Ratusza szuka szczęścia

do Polonii też się czepia za piątek odpowiedz

Janusz Mokotow - 22.07.2024 / 16:15, *.t-mobile.pl Cala Legia Zawsze Razem. Mokotow stoi murem za uchodzcami. Tylko Legia. Transfer Salamona z Lecha wzmocni nasza obrone. Legia Mistrzem Polski odpowiedz

L - 22.07.2024 / 16:06, *.chello.pl Ale po co sie tlumaczyc? I to jeszcze na oprawe o tresci zapraszajacej do Polski. Przeciez tam nie bylo nic zlego. Pokazane jedynie polskie tradycje, polski ubior tradycyjny, i milosc do majsterkowania i baseballu. odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 22.07.2024 / 17:43, *.mm.pl @L: :)) odpowiedz

Kibol78 - 22.07.2024 / 15:55, *.chello.pl Po co to oświadczenie? 3/4 nie rozkminilo przekazu tylko powtarzają co usłyszą. A to było tylko zaproszenie na Warszawski Walczyk dla gości niepokornych i bez szacunku do Nas i Polski. Kto szanuję nasze zasady jest szanowany przez nas . Normalne chyba, co ? odpowiedz

Jasio - 22.07.2024 / 15:49, *.waw.pl No i git.

A my dalej swoje. odpowiedz

Ornitolog - 22.07.2024 / 15:44, *.. Ale strzał w kolano Miodka odpowiedz

Tommy - 22.07.2024 / 15:33, *.centertel.pl Co oni tam się juz obsrali przed karą? odpowiedz

