Zmianie uległ sędzia główny rewanżowego spotkania Ligi Konferencji pomiędzy Caernarfon FC i Legią Warszawa. Mecz poprowadzi Islandczyk Ívar Orri Kristjánsson. Pierwotnie to spotkanie miał sędziować Łotysz Edgars Maļcevs.

dario - 4 godziny temu, *.plus.net gdzie mozna kupic bilety na ten mecz ? odpowiedz

Olomanolo - 6 godzin temu, *.com.pl Wałki uefy - start !!! odpowiedz

LWST - 23 godziny temu, *.167.46 Będzie transmisja z meczów Legii u siebie i wyjazdowy ?? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 22.07.2024 / 21:08, *.plus.pl Uff, bałem się, że Bartosz Frankowski odpowiedz

Andre as - 22.07.2024 / 18:27, *.chello.pl A Alfa doleciał z Francji? odpowiedz

Żmija - 22.07.2024 / 17:51, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

Drożyzna Miodulskiego - 22.07.2024 / 17:41, *.99.109 Może nas przekrecic odpowiedz

