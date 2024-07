Gdzie obejrzeć mecz Legia - Caernarfon? Legia Park zaprasza

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 07:54 Redakcja

Mecz Legia Warszawa - Caernarfon Town FC odbędzie się bez udziału publiczności. W telewizji spotkanie będzie można obejrzeć w Polsacie i Polsacie Sport 1.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także na wszystkie materiały pomeczowe.



LEGIA PARK ZAPRASZA!



Legia Warszawa otwiera na czwartkowe spotkanie strefę Legia Park z atrakcjami dla kibiców, która znajduje się na zielonych terenach przed trybuną Deyny.



Czekający na piłkarskie emocje fani Wojskowych będą mogli spędzić aktywny czas na świeżym powietrzu i wraz z rodziną lub znajomymi celebrować dzień meczowy. W programie wydarzenia pojawią się m.in.: w godz. 17:45 - 20:45 koncert DJ-a na specjalnie przygotowanej scenie, leżaki do zrelaksowania się i złapania chwili oddechu, a także stoiska z piwem. Nasi najmłodsi kibice będą mogli godzinami bawić się w strefie aktywnego spędzania czasu, w której znajdziecie najróżniejsze Giga Gry, dmuchańce, piłkarzyki, cymbergaj, siłomierz bokser, kopacz i refleksomierz. Zachęcamy was również do odwiedzenia stoiska Wojskowego Centrum Rekrutacji.



W Legia Park tradycyjnie pojawią się także FoodTrucki - zarówno te przeznaczone dla dorosłych, jak i takie skierowane bardziej w kierunku dzieci.



Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wejście do strefy będzie możliwe z dwóch stron - przez furtkę od ul. Łazienkowskiej (na wysokości pomnika Kazimierza Deyny) oraz przez furtkę od strony Kanału Czerniakowskiego.