Wołomin NR - 3 godziny temu, *.centertel.pl Elegancki wynik. Mam nadzieję, że w rewanżu zagrają nowi i młodzież. odpowiedz

Hmm - 4 godziny temu, *.chello.pl Hahahahah co za płaczki komentują odpowiedz

tommy - 4 godziny temu, *.toneticgroup.pl Jaki wysyp frustratow. Babę sobie znajdźcie odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl wynik taki jaki chciałem ale liczyłem naprawdę na to że pokażemy wiecej efektownej gry. Jednak wynik broni drużyne bo liczyłen widełki 4 - 6 do 0 odpowiedz

Cmon - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jestescie jak mój szwagier, zawsze znajdzie powód aby ponarzekać. odpowiedz

Bossu - 4 godziny temu, *.98.20 Klamer ty dziadu odpowiedz

Ronaldo - 4 godziny temu, *.myvzw.com Kramer proszę idź na piwo lepiej…

Ktoś może nawet postawi jeśli w czasie meczu będzie … odpowiedz

minima(L)imaxi - 4 godziny temu, *.shadowbrokers.eu fak men wy chyba oglądacie inny mecz! jest naprawde mega dobrze na tę chwilę 55 min. i 4-0 dla nas, Gual hat-trick lider strzelców Konferencyjnej i aspiracje do repry a to jeszcze nie koniec!!! walijczyki ledwie zipią odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Brawo Legia.

Właśnie o to chodzi żeby z takimi ogórkami wygrywać na stojąco odpowiedz

LK E - 4 godziny temu, *.orange.pl Rywal w 3 rundzie juz znany tak sie wygrywa "LEGIO" grajac u swoim stadionie gra bardzo slaba na dzien dzisiejszy nie wrozy niczego dobrego !!! odpowiedz

Lupus - 5 godzin temu, *.centertel.pl Gra dużo gorsza niż rok temu!

Gdyby tak rok temu grali, to by odpadli w 1 turze!

Jednym słowem tragedia zarówno z taktyką jak i z celnością podań oraz zaangażowaniem w grę!!! odpowiedz

Zły - 5 godzin temu, *.chello.pl po pierwszej połowie można powiedzieć co to ku..a ma być,gra kuriozalna,z amatorami co sami sobie ładuja bramki,miała być rewolucja a jest mleko z kapustą kiszoną,w ataku stare koszmary Gual król chaosu,KraMER surowy dramat ,Wszołek zamponiał co to gra w piłkę zero celnych podań i dośrodkowań,Samuraj tylko szybko biega,Kapustka ma swój świat i rozgrywa inny mecz niż ten na boisku,Goncalves podaje do kolegi obok na styk,jak Slisz z początków w Legii,Augustyniak i Jędza kilka strat takich ze zęby bolą z amatorami tylko przypomnę.Tobiasz narazie nie miał co robić więc ...,Patrzac ze Brondby wygrało 6-0, to z taką grą szybko zapomnimy o pucharach.

Pytanie gdzie ta rewolucja,Barcia nie łapie sie do skladu,a kiedy jak nie w takim meczu powinien sie ogrywać ale lepiej stawiac na starą Jędzę.

Vinagre ma siły na 20 min......

Nsame taj jak płakali malkontenci rozsypał się zanim sezon się rozpoczął

i na koniec najlepszy kabaret mamy nowego gościa z Bastii za 1,4 mil Euro który niby jest w gazie ale go nawet nie zgłosili mimo że był dogadany dzień wcześniej.

Trener któremu daje duży kredyt zaufania,narazie słodko pier..i i o wszystkim mówi,ale narazie nie widać tego na boisku,tego pressingu i gry ofensywnej jest ciągle za mało i te ciągłe straty jakby grali pierwszy raz a 90% to te same wkłady do koszulek co w zeszłym sezonie

na koniec jedyna gwiazdka pozytywu ,nasz stary i nawet lepszy obecnie Luqi,który dalej jest wycinany przy każdym rajdzie i tylko szkoda że nie ma Josue który takiego wolnego jak miał Kramer pewnie by strzelił a blondi posłał piłke na trybuny

Cóż kibice dali prezesowi ostatnią szanse,co z tego wyjdzie,dowiemy się niebawem,muuuua odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.ksiezyc.pl Narzekanie znawców ciąg dalszy.

Gramy przecież z ogórkami i chodzi o to żeby w zasadzie przejść obok meczu wygrywając go.

Nie o styl chodzi w grze z amatorami.



odpowiedz

Andre as - 5 godzin temu, *.chello.pl Kapaudi Kapustka Augustyniak Wszołek słabiutko. Napastnicy egoiści. Wpuścić Majchrzaka. odpowiedz

singspiel - 5 godzin temu, *.4.38 Wszołek lekki dramat. Drugi napastnik niepotrzebny odpowiedz

Ziomek - 5 godzin temu, *.oxynet.pl Żygać się chce jak tą 1 połowę ogladam. Przyjąć piłki nie którzy nie umieją, dramat. Wszołek, kapustka lawka i to od razu! odpowiedz

Ronaldo - 5 godzin temu, *.myvzw.com Nie wiem co powiedzieć brak słów…

Jedno jest pewne mecze bez publiczności nie powinny się odbywać!!! To co dzisiaj pokazali przez 45 minut wystarczy żeby potwierdzić że byliśmy w du...ie w zeszłym roku a teraz to nawet światła w du...ie nie widać …. odpowiedz

exsa - 5 godzin temu, *.orange.pl Mozna czesciowo zrozumiec ze w niedziele gramy mecz ligowy ale dzisiejszy to nie jest mecz do ogladania ! "LEGIA GRAC " !!! odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Mizerii ciąg dalszy. Tragedia i bramki fuksem strzelone. Gra beznadziejna. odpowiedz

Przemek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Oczy krwawią, masakra. odpowiedz

Mordy w kubel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Niedowiarki odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Słabo to wygląda. Gual zamiast strzelać w polu karnym to się kiwał aż się zakiwał. Kramer dwa strzały w sam środek bramki. Z rzutu wolnego 2 metry nad bramką. Straty w środku pola Kapustki, Wszołka, Augustyniaka.

Prowadzimy 2:0 bo słabej grze i pomocy bramkarza gości. odpowiedz

MiszaPraga - 5 godzin temu, *.98.137 Słabo to wygląda, ale już mecz z Zagłębiem był dla mnie taki ciężki, strasznie się męczą odpowiedz

Bb - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Wszolek gra ? :D odpowiedz

Syn trenera - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Co za kasztaniaki z kompletnymi amatorami taki piach. Po co przyjmują każdą piłkę i kółeczko i do tyłu ....masakra mają tyle wolnego miejsca ...i ten beznadziejny Kramer jakim prawem gra skoro już go nie powinno być w klubie. .. odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Dosrodcovia... co za archaiczny marazm. Beton i masakra. Mimo 2 bramkowej przewagi, gra tragedia. odpowiedz

Las vegas - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Nie wiem o co chodzi pewnie chcą najmniejszym nakładem sił ten mecz przepchnąć,ale jeżeli tak mają zagrać z brondby to może niech walkowerem odrazu oddadzą odpowiedz

Szpic - 5 godzin temu, *.chello.pl Z taką grą to z Broendby bez szans. odpowiedz

Leon - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Szpic : Mówisz że Bronby żadnych szans z nami nie ma,to jest trochę mocniejszy przeciwnik. odpowiedz

tomiacab - 5 godzin temu, *.centertel.pl co za qrwa padaka odpowiedz

wojti - 5 godzin temu, *.inetia.pl Cudowne transfery...wzmocnienia o matko boska a na boisku dwóch zawodników,,,,kurde o co kaman to były wzmocnienia czy rezerwowi....nie kumam tego odpowiedz

Llll - 5 godzin temu, *.mm.pl Tak jak mecz bez kibiców to faktycznie słabo to wygląda ale race znów pomogą odpowiedz

tomito - 5 godzin temu, *.centertel.pl mori to taki drugi manu. dużo wiatru, nic poza tym odpowiedz

in - 5 godzin temu, *.inetia.pl no nie idzie patrzeć na nich odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Ale piach grają i ten Kramer beznadziejny... On i Tobiasz muszą grać bo trzeba sprzedać ...żałosne to jest.....Żałosne to jest....przecież z Duńczykami to z piatke wyłapiemy....Te chłopy trenują dwa razy w tygodniu i pracują...a badziewiaki ledwie sobie z nimi radzą, Faja do października nie dotrwa oby Zieliński z nim poleciał ... odpowiedz

Atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl Zieliński został i widać efekty jak pobudował LEgie - z amatorami nie potrafią zdominować i poklepać - a zachwytów w mediach nad tą kadrą więcej niż gwiazd na niebie. Nie wiem tylko z czego te zachwyty jak ta kadra jest mega gówniana. odpowiedz

Dawid - 5 godzin temu, *.prosoft24.pl Atak pozycyjny w Legii to od dłuższego czasu katastrofa. W tym meczu to już tragedia. Zobaczcie sobie nawet na tamten sezon, Legia u siebie bardzo ale to bardzo rzadko strzelała więcej niż dwie bramki zaś na wyjazdach sypały się bramki (Wiedeń, Midtjylland itp) nie sprawdzałem tego ale myślę, że Legia więcej goli strzeliła na wyjeździe niż u siebie gdzie chyba powinno być inaczej odpowiedz

Atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl Nie da się tego oglądać. Gra Runjaicia przy tym Feio to był real madryt. odpowiedz

Remington - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie no, już po pierwszym kwadransie meczu można śmiało powiedzieć że w tym sezonie fazy grupowej nie będzie. Ilość prostych błędów po naszej stronie z tak nisko notowanym rywalem przeraża. Zresztą styl gry również. Broendby wygrało swój mecz z Llapi 6:0. Walijczyków przejdziemy ale od Duńczyków odbijemy się niestety jak od Molde pół roku temu. Żeby przy budżecie 180 mln zł mieć tak słaby skład i tak wiele słabych ogniw w zespole. odpowiedz

Dawid - 5 godzin temu, *.prosoft24.pl @Remington:

Te same wnioski wyciągnąłem. Ja rozumiem popełnić 5 błędów czy 7 ale kilkadziesiąt? GUAL tragedia co chłop błędów w pół godziny natworzyl to napastnik Sparty Praga potrzebowalby na to kilka meczy. odpowiedz

Dr Bomba - 5 godzin temu, *.orange.pl Czemu nie ma kibiców? odpowiedz

wojti - 5 godzin temu, *.inetia.pl To jest jakaś porażka...nie ma systemu VAR....CO TO KURDE MECZ SPARINGOWY.....jprd odpowiedz

Koko - 5 godzin temu, *.net.pl Feio pokaż jaja i ściągnij Guala przed 30 min. Patrzeć się nie da na grę tego egoisty. odpowiedz

Zbycho(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl 10 biega i nie ma kto rozegrać. Gual chyba jeszcze nie wytrzeźwiał, tak się chwieje odpowiedz

miki - 5 godzin temu, *.chello.pl ahhh hiszpańska technika odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Masakra Kramer wychodzi w pierwszym a już go miało nie być i Jędrzejczyk....kabaret i do tego bez bramkarza....będzie wesoło ... odpowiedz

wojti - 5 godzin temu, *.inetia.pl Dwie naprawde zajebiste akcje druzyny z Walii....kurde z amaratorami takie problemy... może być ciekawie....szkoda że puste trybuny...brakuje transparentu....DUCK UEFA.....D=F

odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl To co odpie...la Wszołek to jest jakaś parodia, oczywiście już od jakiegoś czasu, nie wiem czy on jest nietykalny, dałbym szansę Chodynie odpowiedz

maly1987 - 5 godzin temu, *.t-ipconnect.de ale ten wszolek jest cienki . do zmiany od początku.... odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com 5 minut i bardzo mi sie to nie podoba. Gual to juz chyba 5ty zawodnik ktory macha lapami i ma pretensje do kolegow. Cos mi tu nie gra... odpowiedz

Rob - 6 godzin temu, *.as45177.net cos pusto... moze nastepnym razem doping z glosnikow? odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Sen o Warszawie. Jakie to piekne...

Nigdy mi sie nie znudzi. Nigdy. odpowiedz

Adam - 6 godzin temu, *.orange.pl Chyba kara dla piłkarzy…….. odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Do Fejo nie jestem (jeszcze?) przekonany. Generalnie bardzo zarezerwowany. Niczym specjalnym mi nie zaimponowal.

Poza jednym: gosciu na prawde mowi swietnie po polsku.

To nie tylko obcy jezyk, ale i bardzo trudny jezyk. A Fejo bardzo ladnie nim wlada.

Za to wielki szacunek. odpowiedz

tomiacab - 6 godzin temu, *.centertel.pl Kramer to ja rozumiemże jest w pierwszym żeby się sprzedać odpowiedz

tomiacab - 6 godzin temu, *.centertel.pl Dziś to ja oczekuje koncertu z pieknymi przygrywkami odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl Mocna paka. Ten dwumecz powinien zakończyć się już dziś po pierwszej połowie. Szybkie 3-0 do przerwy i przygotowujemy się do kolejnych meczów. odpowiedz

Okęciak - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Mateusz z Gór: mówiłem ze eksperymentów nie będzie; ) odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl @Okęciak: Racja. Dodatkowo mimo klasy rywala brakuje już od samego początku płynności w grze. Dobrze byłoby szybko strzelić na 1:0. odpowiedz

MonsteR (L) - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Kobylak

Augustyniak . Ziółkowski . Kapuadi

Wszołek ..... Kapustka . Goncalves . Chodyna

...................... Luquinhas .........................

Majchrzak .... Gual

ALBO

........................... Kobylak ........................

Barcia ... Ziółkowski ... Augustyniak ... Kapuadi

................ Goncalves .... Kapustka ..................

Wszołek ............ Luquinhas ............ Vinagre

................ ....... Gual .................

LEGIA Mistrz !

4:0 odpowiedz

Ja - 7 godzin temu, *.mediaworksit.net Podeśle ktoś jakiś link żeby można było obejrzeć poza PL? odpowiedz

ss - 6 godzin temu, *.148.192 @Ja: https://strims.in/LegiaWarszawaCaernarfon.php?source=4 odpowiedz

Dawid - 7 godzin temu, *.prosoft24.pl Nie bójcie się tak o ten mecz..To amatorski zespół i ostatni raz Legia miała takiego rywala jak grała w pucharze Polski ze Stalą Sanok. A jeśli nie jesteście pewni pewnego zwycięzca to idźcie do bukmachera i zagrajcie w stronę Walijczyków a gwarantuję wam zgarnięcie ogromne pieniądze:) odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl @Dawid:



Haha, dobry żart z tym nawiązaniem do tego katastrofalnego meczu, ale aż sobie odświeżyłem historyczne kursy i na Legię było 1,2 wtedy, a teraz kursy spadły już do 1,01. Innymi słowy, tamta Stal Sanok stała półkę wyżej niż dzisiejszy rywal Legii. ;) odpowiedz

Dawid - 5 godzin temu, *.prosoft24.pl @Mateusz z Gór:

Kurs na Walijczyków u niektórych bukmacherów 60.0 więc stawiając wypłatę mógłbyś nie pracować kilka lat :D oczywiście gdyby Caen wygrało xd odpowiedz

singspiel - 5 godzin temu, *.4.38 @Mateusz z Gór: Legia puściła wtedy mecz, bo chcieli się pozbyć trenera. po następnym meczu go wylali odpowiedz

Buldiol - 7 godzin temu, *.chello.pl odpowiedz

