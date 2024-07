Bramki i skrót meczu z Caernarfon FC

???????????????????????????????????? Blaz Kramer zdobył gola na 5:0 dla Legii Polsat, Polsat Sport 1, PS Premium 1 Polsat Box Go #LEGCAE pic.twitter.com/gYw5pinlX1

Ekspresowe 2 trafienia ???????????????? ???????????????? skompletował hat-tricka Polsat, Polsat Sport 1, PS Premium 1 Polsat Box Go #LEGCAE pic.twitter.com/7EVHv7hqiE

???????????????????????????????????????? ???????????? dla Legii Ryoya Morishita dośrodkował, a bramkarz... zrobił resztę Polsat, Polsat Sport 1, PS Premium 1 Polsat Box Go #LEGCAE pic.twitter.com/buRjv5oWI0

???????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? Polsat, Polsat Sport 1, PS Premium 1 Polsat Box Go #LEGCAE pic.twitter.com/djVtaxI5X0

Legia Warszawa pewnie pokonała na własnym stadionie walijski Caernarfon Town FC 6-0 i przesądziła już losy awansu do kolejnej rundy Ligi Konferencji. Hat-trick zanotował Marc Gual. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania:

