Chodyna: Chcemy grać co 3 dni do końca roku

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 22:52 Redakcja, źródło: Polsat Sport

- To bardzo przyjemny wieczór, czekałem, żeby wyjść na boisko w tej koszulce. Grałem tu już w innych zespołach, ale nie w Legii. Super, oby tak było za każdym razem - powiedział po spotkaniu z Caernarfon Town FC debiutujący w Legii Warszawa Kacper Chodyna.









- Troszkę nerwowo weszliśmy w ten mecz, przez co pierwsza połowa nie wyglądała najlepiej. Przede wszystkim nie wykorzystywaliśmy miejsca, bo mieliśmy go sporo na boisku. Trener dał nam w przerwie do zrozumienia, że to nie może tak wyglądać i że mamy iść po kolejne bramki.



- Lepiej rozpoczęliśmy drugą połowę, szybko zdobyliśmy bramkę. Potem, można powiedzieć, każdy już spuścił z siebie ciśnienie i zaczęliśmy grać swoją piłkę. Wiadomo, że chcemy grać co 3 dni do końca roku, wiec myślę, że w rewanżu będzie trochę rotacji. Wszyscy dobrze wyglądali podczas zgrupowania, także młodzi zawodnicy. Dziś dostali swoją szansę i ją wykorzystali.