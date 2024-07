Oceny legionistów za mecz z Caernarfon FC

Zdecydowanie najwyższą notę za czwartkowy mecz z Walijczykami przyznaliście Marcowi Gualowi. Występ Hiszpana oceniliście na 5,2 w skali 1-6. Najniższa nota trafiła do Pawła Wszołka - 2,4. W sumie oceniały 762 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,7.

koczi - 1 godzinę temu, *.net-bis.eu Kto dawał Wszołkowi notę większą niż 2? Pytam się za co? Przecież on nie wykonał nawet pół podania dobrego! To był 12 zawodnik drużyny przeciwnej! odpowiedz

