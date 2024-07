Pod lupą LL! - Marc Gual

Wtorek, 23 lipca 2024 r. 09:36 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Jednym z najważniejszych piłkarzy w talii trenera Gonçalo Feio niewątpliwie będzie Marc Gual. Postanowiliśmy przyjrzeć się występowi tego zawodnika w spotkaniu z Zagłębiem Lubin.