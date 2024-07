Konferencja prasowa

Kuzera: Spotkanie z kategorii najtrudniejszych

Piątek, 26 lipca 2024 r. 10:21 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Przeanalizowaliśmy pierwszy mecz z Koroną. Wiemy, co mogliśmy zrobić lepiej i jak mamy się przygotować do spotkania z Legią. Wiemy też, z kim się zmierzymy, bo to dla nas bardzo ważne, w jakim jesteśmy momencie i że potrzebujemy punktów. Postaramy się zrobić wszystko, żeby zapunktować, ale nie będzie łatwo - mówi przed meczem z Legią warszawa trener Korony Kielce, Kamil Kuzera.









- Mamy wsparcie, jest olbrzymie zainteresowanie tym meczem, nie będziemy sami. Wszyscy będziemy jednością w tym dniu i postaramy się, żeby to był słabszy dzień dla Legii.



- Legia jest dziś innym zespołem, ma nowego trenera, gra inaczej, jest konkretna, ma fajny pomysł na granie. Trzeba się ciężko napracować, żeby miała słabszy dzień. Trudne zadanie przed nami, ale nie niewykonalne. Mecze z Legią u nas zawsze są bardzo emocjonujące i tak chcemy zagrać w niedzielę.



- Musimy wznieść się na wyżyny umiejętności i realizować to, co sobie założymy przed meczem. Legia korzysta z prostych środków i jest w tym bardzo skuteczna. Można powiedzieć, że się ruszyła, bardzo dużo biega, jest agresywna, prowokuje, stara się dominować i wychodzi jej to nieźle. Przed nami spotkanie z kategorii najtrudniejszych, ale jesteśmy w stanie rywalizować z każdym.



- Ważne jest, żeby realizować siebie w kontekście posiadania piłki. Nie dasz rady wygrać, jeśli nie masz pomysłu, co zrobić z piłką. Samo bieganie nie wystarczy. Z takim zespołem jak Legia byłoby wówczas kwestią czasu, kiedy wydarzy się najgorsze. Jesteśmy w stanie robić fajne rzeczy z piłką, ale potrzebny jest też spokój, a tego zabrakło nam w Szczecinie. Jesteśmy przygotowani do tego meczu.



- Zator, Konstantyn i Trejo nie są do mojej dyspozycji. Nono wraca, ale na razie do indywidualnego treningu. Nowi zawodnicy to raczej uzupełnienie składu niż wzmocnienie.